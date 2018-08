Dieven stelen juwelen 14 augustus 2018

Dieven drongen binnen in een huis aan de Tichelovenstraat in Wijchmaal. De daders gingen er met geld en juwelen aan de haal. Van hen ontbreekt elk spoor. Vermoedelijk sloegen dezelfde daders toe in een woning aan de Kenensdijk. Maar daar kon niets worden buitgemaakt. (MMM)