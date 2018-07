Dieven binnen in uitgebrand bedrijf 10 juli 2018

Dieven zijn vrijdag binnengedrongen in de bandencentrale langs de Industrieweg in Peer. Dat gebouw was samen met de aanpalende bedrijven vorige week volledig vernield door een hevige brand. De daders drongen de verzegelde ruïne toch binnen, en gingen aan de haal met een voorraad koper. (RTZ)