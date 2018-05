Deusterconcerten starten vanavond 24 mei 2018

Tussen 24 mei en 30 augustus zijn er in Peer opnieuw vier Deusterconcerten. Dit zijn muzikale avonden in een zomerse sfeer bij een drankje en een babbel. Het BICC 't Poorthuis is de locatie van dienst. Gillain opent vanavond om 20.30 uur de reeks op zijn Flamenco Gitaar. Hij neemt het publiek mee naar het zuiderse Andalusië, de Bakermat van de flamenco. Gillain brengt een fantastische mix tussen vandaag en het oude Spanje. Vervolgens komen ook violiste Clara Evens, klarinettist Kris Vuylsteke en Tom Devaere met zijn contrabas naar Peer. Online of aan de balie zijn nog tickets verkrijgbaar.





(BVDH)