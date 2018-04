Dertig leerlingen op wachtlijst Agnetencollege 17 april 2018

02u55 0 Peer Gisterenvoormiddag om 10 uur startten de inschrijvingen voor het Agnetencollege. "We zitten nu volledig vol en dertig personen staan op de wachtlijst", vertelt projectverantwoordelijke van de campus Rik Schepers.

Al sinds vrijdagnamiddag kampeerden ouders voor de cafetaria van de sporthal om zeker een van de 77 resterende plaatsjes te bemachtigen. Vooral de praktische redenen werden aangegeven om voor deze secundaire school te kiezen. Naar Don Bosco in Hechtel of het Sint-Augustinusinstituut in Bree is het immers al snel dubbel zo ver, waardoor Peerse scholieren de bus in plaats van de fiets moeten nemen. Her en der werd ook gefluisterd dat de hervorming van WICO aanmoedigde om voor Peer te kiezen.





Les woensdagnamiddag

De 77 plaatsen in 1A werden volledig bezet. "Enkele mensen op de wachtlijst zullen wellicht nog wel goed nieuws krijgen, maar we vermoeden dat het er niet veel zullen zijn. Je komt hier geen weekend kamperen om dan toch naar een andere school te trekken", stelt Schepers. Ook in 1B, de voorbereiding op het beroepsonderwijs, zijn zestien van de 24 plaatsen inmiddels bezet. Gisterenavond was er een overlegmoment omtrent onder meer de capaciteitsproblemen op de school. "We gaan bekijken of we op woensdagnamiddag lesmomenten zullen inlassen en achtste lesuren gebruiken. Dit is eerder bedoeld op lange termijn, 1 september komt hiervoor te vroeg. Ook een mogelijke uitbreiding van de school zal worden bekeken en teruggekoppeld worden naar de Raad van Bestuur." (BVDH)