De Mol-gekte barst los in Peer: Joeri krijgt eigen hamburger Birger Vandael

11 maart 2019

09u54 0 Peer Zondagavond begon het nieuwe seizoen van De Mol op Vier en met Joeri doet er voor het eerst iemand mee uit Peer. Daar zijn ze in de Bruegelgemeente erg fier op. Frituur Den Capitol in Linde Peer zorgde er zelfs al voor dat Joeri zijn eigen hamburger krijgt.

Joeri Loos (32) is ploegbaas in de bouw en actief in de voetbal-, muziek- en toneelwereld. In samenwerking met de frituur aan Lindedorp heeft hij zijn eigen burger samengesteld. Het betreft een krokant broodje met groenten, bicky uitjes, spek, een platte hamburger en een saus naar keuze. “Ik ken Joeri en zijn familie zeer goed. Zijn ouders zijn zelfs goede kameraden van ons. Op deze manier willen we onze fierheid tonen", legt zaakvoerder Robby Gielen uit.

De hamburger is onderdeel van een heuse campagne rond de Peerenaar, want in de frituur wordt elke aflevering van De Mol een beleving. Voor 50 cent speel je mee op vragen als: “Is Joeri De Mol?”, “Ontmaskert Joeri De Mol?”, “In welke aflevering moet Joeri De Mol verlaten?” en uiteraard: “Wie is volgens jou De Mol?”. De winnaar krijgt een cadeaubon bij de frituur ter waarde van de totale geldpot. Een jaar lang gratis frieten, zeg maar. De medewerkers dragen overigens ook allemaal een shirt met het opschrift “Ik duim voor Joeri”. Frituur Den Capitol is dus the place to be dus, voor Peerse mollenvangers.