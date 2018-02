De Kolibrie organiseert festival voor chronisch zieken 27 februari 2018

Het inloophuis De Kolibrie uit Peer plant in het najaar een speciaal festival voor mensen met een chronische ziekte, hun naasten en nabestaanden. Dit zal plaatsvinden tijdens het laatste weekend van september in 't Poorthuis in Peer. "Zo geven we deze mensen de kans om eens op een andere manier bezig te zijn met hun ziekte", vertelt bezielster Ria Plasschaert.





Relaxatiezetels

Ria werkt in het inloophuis dag in dag uit met chronisch zieken. "Zij hebben zelf aangegeven dat ze het fijn zouden vinden hun eigen festival te hebben. Het is belangrijk om te beseffen dat zij niet zomaar gemakkelijk op alle festivals binnen kunnen." Concreet wordt het een festival verspreid over drie dagen. "Op vrijdag staan de kinderen centraal, al weten we nog niet exact welke leeftijdsgroep we uitnodigen. In elk geval werken we samen met Bednet en zullen we ook sensibiliseren rond pesten en ziek zijn. Zaterdag 29 september staat in het teken van optredens. Speciaal voor de zieken plaatsen we relaxatiezetels zodat zij tussendoor kunnen rusten. Op zondag kunnen de bezoekers dan het beste van zichzelf tonen tijdens een talentenjacht."





Het is momenteel nog afwachten welke groepen de affiche zullen kleuren. "We zijn nog bezig met het zoeken van sponsors. Kom Op Tegen Kanker steunt ons wel, maar dat geld gebruiken we liever voor de werking van het inloophuis. Omdat het festival niet duur mag worden, onderhandelen we nu met potentiële partners", aldus de bezielster.





