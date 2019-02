De Kolibrie krijgt 9.380 euro van lokale levenslopen BVDH

01 februari 2019

10u41 0

Deze week werd in Maaseik en Hasselt het startschot gegeven voor hun edities van Levensloop 2019. ‘Stichting tegen Kanker’ zal een deel van de ingezamelde fondsen gebruiken om lokale initiatieven te steunen. De Kolibrie uit Peer, inloophuis voor langdurig zieken en hun naasten, mag rekenen op de steun voor 3 van hun ingediende projecten. Levensloop Maaseik zorgt voor een ondersteuning van 1.960 euro voor de aankoop van materialen voor de workshop “rust door expressie”. Levensloop Hasselt voorziet een budget van 2.700 euro voor de aankoop van literatuur en educatief spelmateriaal. 4720 euro gaat naar een jeugdkamp dat georganiseerd zal worden van 7 tot 12 april. Het is een kamp, heel specifiek voor kinderen van 8-14 jaar bij wie in het kerngezin de diagnose kanker is gevallen. Bezielster Ria Plasschaert mocht de prijzen in ontvangst nemen, een mooi hart onder de riem op de dag dat De Kolibrie drie kaarsjes mag uitblazen.