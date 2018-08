Dario Deckers met Deaf Devils op EK voetbal PLOEG MOET ALLES ZELF BEKOSTIGEN EN REKENT OP STEUN VAN SPONSORS BIRGER VANDAEL

02 augustus 2018

02u27 0 Peer Gisteren ging in Stockholm het EK voetbal U21 voor doven en slechthorenden van start. In ons nationaal elftal, de Deaf Devils, speelt ook de 19-jarige Dario Deckers uit Wijchmaal mee.

Dario maakt sinds begin 2016 deel uit van de 'Deaf Devils'. Sindsdien wordt hij door burgemeester Steven Matheï (CD&V) en zijn collega's beschouwd als een sportieve ambassadeur van de stad Peer. In clubverband voetbalt Dario voor Sporting Wijchmaal. "Ik speel er als linkervleugelspeler, dat is ook mijn positie bij de nationale ploeg. Mijn beste kwaliteiten zijn volgens mij een goede steekpas en op maat getrapte voorzetten", vertelt Dario. "Ik vergelijk me in deze ploeg wel eens met Eden Hazard, dat is in de nationale ploeg ook mijn idool."





Hoofdcoach Alain Wuytens is net als Dario een Limburger. Hij mikt met zijn beloftenelftal op de halve finale. De selectie maakte Alain - zelf doof sinds zijn geboorte - op basis van maandenlang scoutingwerk. Dario is er intussen vaste waarde. "Ik kwam destijds via via te weten dat er een nationale ploeg was. Ik ben me vervolgens gaan informeren en ging een keertje mee trainen. Dat sprak me wel aan. Dit EK is al mijn tweede toernooi", vertelt hij fier. "Met het oog op het EK, lag de focus op training vooral op het fysieke compartiment. We willen negentig minuten blijven gaan, dus moeten we veel kunnen lopen."





Gebarentaal gebruiken

Zonder hoorapparaat hoort Dario niets, bij Wijchmaal maakt hij gebruik van een speciaal apparaat dat goed helpt. "Soms mis ik wel eens wat, dat hoort er nu eenmaal bij. Bij de nationale ploeg gebruiken we voornamelijk gebarentaal. Het is voor ons echt een kwestie om goed te kijken en de ogen het werk te laten doen. Alleen zo kan je volgen wat er overal wordt gezegd."





Veel gevloek en gescheld richting scheidsrechter is er dus niet. "We hebben respect voor iedereen op het veld, als we kaad zijn, doen we eigenlijk niets", stelt Dario.





Net als hun collega's in Rusland moeten de leden van de 'Deaf Devils' eerst de groepsfase overleven. "We willen hier tonen wat we kunnen, op termijn droom ik zelfs van de winst op het EK of WK. Ontspannen doen we trouwens net als de Rode Duivels met FIFA en kaartspelletjes", stelt Dario





Alles zelf bekostigen

De Deaf Devils moeten zelf alles bekostigen en rekenen op de steun van sponsors. Via de site worden zij aangesproken om een bedrag te storten. Meter van de actie is Imke Courtois. "Er mag wel wat meer aandacht voor ons zijn. Met wat extra financiële steun, hebben we ook meer mogelijkheden", vertelt Dario. Vanmiddag om 14 uur opent België haar tornooi tegen Polen. Zaterdag om 17 uur en maandag om 14 uur volgen Turkije en Tsjechië. Als de Deaf Devils de finale halen, spelen ze deze op 11 augustus. Met Klaas Coninx en Thibault Gielkens doen nog twee Limburgers mee.