Dak van Snow Valley gaat vliegen TOON ROYACKERS

19 januari 2018

02u37 0 Peer De storm heeft donderdag hard toegeslagen bij de overdekte skipiste 'Snow Valley' in Peer. Daar blies de wind het dak van de verlengde piste weg. Die kwam op het 42 meter lager gelegen wielerparcours terecht, waar gelukkig niemand aan het trainen was.

"Ik schat dat 25 op 15 meter van het dak van Snow Valley gaan vliegen is", legt Kapitein Marc Pannekoeke van Brandweerpost Bree uit. "Dat gebeurde ongelukkig genoeg op het hoogste deel van de skipiste. Voor ons was de schade daarmee extra moeilijk bereikbaar, en al helemaal tijdens de hevige rukwinden van donderdagmiddag. Het was onverantwoord om in die omstandigheden onze manschappen het dak op te laten gaan. Het dakbedrijf kwam wel al meteen kijken, om eventueel voorlopige maatregelen te nemen." Uit voorzorg sloten de hulpdiensten meteen de omgeving af.





De skipiste sloot na het incident donderdag meteen de deuren. "Al was er nog niemand aan het skiën. Door het wegwaaien van het dak loopt intussen de temperatuur op", legt verantwoordelijke Bart Mollin uit. "Binnen houden we altijd een -15 graden aan, om voor een prima skiparcours te kunnen zorgen. Donderdagnamiddag was het bovenaan al zeven graden. Het dak en de isolatie dienen in ons geval om alles koel te houden, maar dat lukt natuurlijk niet meer. Beneden houdt de sneeuw wel goed stand, en we hebben al effectief enkele voorlopige maatregelen genomen. Vandaag gaat een firma aan de slag om een constructie op het dak te leggen. Die is veilig, en zorgt er voor dat we deze winter verder skipret kunnen garanderen. We hopen dat de voorlopige constructie tegen zondag klaar is, maar dat zullen we verder signaleren op onze website snowvalley.be. Tegen de zomer gaan we dan het dak definitief opnieuw herstellen."