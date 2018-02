ComediA brengt 'Klachten' 13 februari 2018

Al veertig speelseizoen heeft de Peerse toneelgroep comediA er intussen op zitten. Dat jubileumjaar ging al eind 2017 van start met de productie 'Ze houden van elkaar'. In het voorjaar van 2018 brengt comediA het toneelstuk 'Klachten'. Ontmoetingscentrum Den Tichel in Wijchmaal is opnieuw de plaats van afspraak.





Het vaak gespeelde toneelstuk is van de hand van de Vlaamse auteur Paul Coppens. De regie is in handen van René Meuwis, die in het verleden al meermaals bij comediA aan de slag was. Yoshi Gordijn en Roger Soors zijn de nieuwe aanwinsten van het gezelschap, terwijl ook Boud Grieten als invaller haar debuut maakt. De andere spelers zijn de intussen gekende gezichten bij comediA: Linda Custers, Thomas Vanhove, Veronik Truyens, Wies Schreurs en Ricky Schreurs. Suzan Agten en Johan Poorters tekenen dit seizoen voor de regie-assistentie.





De voorstellingen van 'Klachten' vinden plaats op 2, 3, 9, 10, 16 en 17 maart, telkens om 20 uur in OC Den Tichel in Wijchmaal. Alle info staat op www.comediapeer.be. (BVDH)