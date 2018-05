Colaers als een held ontvangen na marathon op handbike 02 mei 2018

02u37 0 Peer Dirk Colaers (50) is geslaagd in zijn opzet om op één dag tijd met de handbike van Knokke naar Peer te fietsen. Hij zamelt in totaal ruim 20.000 euro in met zijn actie en dat is meer dan gehoopt. Door dat bedrag zal de toeristische dienst binnenkort over een elektrische rolstoelfiets en mogelijk ook een tandem beschikken.

Bij het ochtendgloren om 6 uur vertrok Dirk in Knokke. Als een held werd hij twaalf uur en 210 kilometer verder onthaald in Peer. "Alles liep goed tot de Kennedytunnel van Antwerpen, waar het met het drukke verkeer niet evident was. Aan de derde stopplaats werden we opgewacht door nog vele fietsliefhebbers die samen met mij en mijn team het laatste stuk tot Peer in een grote groep gingen aanvatten. Zoals afgesproken werden we vanaf de brug in Sint-Huibrechts-Lille begeleid door de politie op motor. Door de wind was het laatste stuk heel zwaar. Het opdraaien van de fietsstraat was een unieke ervaring. De versiering en djembe-muziek maakten het compleet. In de harmoniezaal werden we dan weer eens verrast door vele toeschouwers", aldus Dirk. (BVDH)





Meer over Dirk Colaers

Peer