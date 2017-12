Centrumstraten openen voor Kerstvakantie 02u50 1

Aan het begin van de kerstvakantie openen de Scherpe-Steenstraat en Nieuwstraat terug voor alle verkeer. Sinds de zomer werd daar gewerkt aan de vernieuwing van de rioleringen, nutsleidingen, voetpaden, parkeervakken, straatverlichting, groen in de straat, kortom het volledige straatbeeld van gevel tot gevel.





De stad steekt een pluim op de hoed van de aannemer en alle partners omdat alles volgens planning werd afgewerkt, ondanks de moeilijke weersomstandigheden. In de loop van januari werkt men nog de laatste details af. Tegen dan zijn ook de kasseien in de bocht richting Oud Stadhuis weer berijdbaar. Deze moeten nu nog enkele weken uitharden. Ook de betonnen strook in de rijweg in de Collegelaan wordt later nog verfraaid. (BVDH)