CD&V bestuurt solo en maakt schepenen bekend Birger Vandael

07 december 2018

16u50 0 Peer CD&V Peer heeft bij de verkiezingen uitgepakt: de partij behaalde bijna 51% van de stemmen en ging daarmee 12% vooruit. Daarnaast ging CD&V ook van 11 naar 16 zetels, waarmee het een absolute meerderheid verwezenlijkte. De partij gaat solo besturen en maakt het nieuwe schepencollege bekend, met daarin Dirk Colaers als logische nieuwkomer.

Burgemeester Steven Matheï vroeg op de dag van de verkiezingen nog wat tijd om te officialiseren dat de partij solo zou besturen. Dat wordt nu bevestigd. De burgemeester (41) krijgt als bevoegdheden: strategisch beleid, veiligheid en leefbaarheid, bestuurlijke relaties, communicatie en participatie, personeel en organisatie, innovatie en duurzaamheid.

Eerste schepen blijft Sigrid Cornelissen (46). Zij neemt vanaf 1 januari ruimtelijke planning, wonen, mobiliteit, vergunningen en lokale economie voor haar rekening. Lut Ceyssens (53) wordt voorzitter van het bijzonder comité. Ze krijgt de volledige welzijnsportefeuille onder haar bevoegdheid, evenals mondiaal beleid, burgerlijke stand en bevolking, natuur en milieu, senioren en cultuur (met ook erfgoed en de bibliotheek). Raf Nelis (49) wordt schepen van financiën, openbare werken, gebouwen en groen, kerkbestuur en kerkfabrieken en fungeert ook als verbindingspersoon tussen het schepencollege en het woonzorgcentrum VitaS. Liesbeth Diliën (36) gaat voor de bevoegdheden gezin, jeugd, onderwijs, evenementen en plechtigheden en dorpen, buurten en verenigingen. Zij zal onder andere het project ‘Dorp in de kijker’ uitwerken.

Steven Broekx na vier jaar

Nieuwkomer is dus Dirk Colaers (51). Die als voorzitter van de Landelijke Gilde logischerwijze landbouw en stad- en plattelandsbeleving in zijn portefeuille krijgt, alsook dierenwelzijn, sport en de nieuwe bevoegdheid gezondheid, voortbouwend op het initiatief van minister Jo Vandeurzen aangaande de ‘Gezonde Gemeente’. Colaers kwam dit jaar nog in de media door met zijn handbike van Knokke naar Peer te fietsen om geld in te zamelen zodat de stad een elektrische rolfiets kon aankopen. Na 4 jaar wordt de plaats van Dirk ingenomen door nieuweling Steven Broekx (40 jaar). Dan zal er een beperkte herschikking van de bevoegdheden plaatsvinden. Voorzitter van de gemeenteraad wordt Koen Winters (32 jaar) uit Kleine-Brogel. “In dit plaatje zijn de verschillende kerkdorpen goed en evenwichtig vertegenwoordigd”, onderstreept Matheï.