Cars and Coffee is terug vanaf 3 mei 11 april 2018

Op donderdag 3 mei start de wekelijkse oldtimermeeting 'Cars & Coffee' terug in Peer. Vanaf dan zal elke donderdagavond tot en met 13 september in het teken staan van oude wagens en motoren. Andere vervoersmiddelen zullen het centrum niet kunnen doorkruisen. Dit is telkens het geval van 18 tot 23 uur.





Een paar edities zullen extra speciaal zijn met de aanwezigheid van onder meer kinderanimatie en muziek. Zo is er op 10 mei vanaf 14 uur een Engelse namiddag, op 19 juli staan Amerikaanse retrowagens in de picture, op 2 augustus is er de welgekende Ferrari-dag en op 16 augustus is het de beurt aan Frankrijk. (BVDH)