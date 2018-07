Broeierige blues en Duivelse hitte FESTIVALGANGERS UIT HELE LAND ZAKKEN AF NAAR PEER BIRGER VANDAEL

16 juli 2018

02u33 0 Peer Drie dagen lang hebben liefhebbers in Peer van een pak uitstekende blues genoten. Het werd een zorgeloze editie in zomerse sfeer. Een aantal bezoekers ging onder de sproeiers staan, andere festivalgangers zochten verkoeling in de tenten of bij het bier. En uiteraard werd er voor de Duivels gesupporterd.

Al 34 jaar wordt het Bluesfestival georganiseerd, intussen behoort het tot de grote vier in zijn genre in Europa. Het was even zoeken naar iemand die alle edities heeft meegemaakt, maar Stef Geuns (54) uit Peer zelf mag dat met enige fierheid zeggen: "Ik kom al zo lang dit festival bestaat en zelfs ervoor, toen het nog gewoon de Peerse Feesten waren, was ik erbij."





De Peerse Feesten werden in 1977 voor het eerst georganiseerd door een jeugdclub, pas in 1985 trok de organisatie resoluut de kaart van de blues. "Het is leuk dat onze stad zo'n festival heeft, zeker omdat het al zo lang meegaat. Het zijn ook altijd dezelfde mensen die je op de weide terugziet. Het feit dat je hier veel vrienden maakt en die telkens weer ontmoet, maakt van dit gebeuren een plezant festival", gaat Stef verder. "Tot de hoogtepunten reken ik Stevie Ray Vaughan, al zijn ook B.B. King en John Lee Hooker me bijgebleven."





Van heinde en verre

Wie denkt dat Blues Peer een lokaal festival met enkel Noord-Limburgers is, zit verkeerd. Er werden heel wat Duitsers en Britten op de weide gesignaleerd, maar ook Vlamingen uit alle hoeken van het land. "Ik ben hier speciaal voor Little Steven, iemand die ik leerde kennen dankzij zijn aanwezigheid in de band van Bruce Springsteen. Toen hij op de affiche stond, kocht ik een kaartje. De rest is mooi meegenomen", laat een Kempenaar uit Lille verstaan. Hetzelfde verhaal bij een groepje uit Serskamp, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Wichelen. "Wij komen hier al 22 jaar voor de muziek. De sfeer op de weide is hier ook apart, warm en familiaal. Elk jaar opnieuw beleven we hier hoogtepunten, al wil ik daar niet te veel over uitwijken", glimlacht de vrolijkste van de bende.





Een duo uit Diksmuide is dan weer twee uur en een half onderweg geweest naar Limburg. "Dat hebben we er wel voor over, dit jaar kon ik mijn kameraad zelfs overtuigen om voor het eerst mee te gaan", stelt de West-Vlaming, die net als zijn gezelschap een opvallende hoed draagt. "Die hebben we speciaal gekocht voor dit festival."





Van the man

Veel volk voor Little Steven, die met 'Out of the Darkness' eindigde met een climax, iets minder volk voor Van Morrison, die toch een grotere naam lijkt. "Dat heeft zijn reden", lacht Stef. "We hebben slechte herinneringen aan hem." Daarmee verwijst hij naar het boegeroep voor The Belfast Cowboy bij zijn vorige passage in 2010 toen hij de bar sloot. Dit keer geen boegeroep en af en toe zelfs luid applaus. Al bleef 'Van the man' erg karig met zijn grootste hits. Geen 'Have I told you lately', 'Moondance' of 'Into the Mystic', enkel 'Brown eyed girl'. Toch een van de vele hoogtepunten van een geslaagde editie met dagelijkse meer dan 5.000 bezoekers.