Bloemlezing over contrabas 24 augustus 2018

02u36 0

Op donderdag 30 augustus brengt Tom Devaere in de Deusterkapel een bloemlezing over en met de contrabas door de eeuwen heen. Contrabassen met drie, vier, vijf en zes snaren, verschillende soorten en modellen strijkstokken, ze passeren allemaal de revue. Tom bespeelt al deze varianten op onnavolgbare wijze. Wat volgt, is een klankendemonstratie van contrabasmuziek uit de verschillende stijlperiodes. Deze culturele avond loopt van 20.30 tot 22 uur. Als je naast de gratis tickets van de stad gegrepen hebt, betaal je 9 euro (7 euro voor mensen met een Pieterpas).





(BVDH)