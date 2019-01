Blackstone investeert 200 miljoen euro in Center Parcs: facelift voor Aqua Mundo, bowlen met beleving en digitale armbandjes Birger Vandael

23 januari 2019

08u53 0 Peer Center Parcs heeft een nieuwe lange termijn leaseovereenkomst gesloten met vastgoedeigenaar Blackstone. Als onderdeel van deze overeenkomst investeert Blackstone 200 miljoen euro in het vernieuwen van de voorzieningen en accommodaties in de zeven grootste vakantieparken waaronder Erperheide (Peer) en De Vossemeren (Lommel).

Center Parcs wil een nieuwe standaard zetten in de beleving, verblijf en samenzijn. Zo zet men in op de uitbreiding en vernieuwing van de meest luxe cottages in haar parken en de themacottages (bijvoorbeeld rond adventure of dieren). Aqua Mundo krijgt dan weer een facelift met nieuwe glijbanen en meer beleving. Het bowlen wordt vernieuwd met het toevoegen van bijzondere licht- en geluidseffecten. Daarnaast doen in alle vakantieparken nieuwe buitenspeeltuinen hun intrede en worden de kinderboerderijen in alle parken vernieuwd. Bovendien komen er ook overal digitale armbanden die op termijn zullen gebruikt worden om mee te betalen en de deur van de cottage mee te openen. “We willen onze gasten voortdurend blijven verrassen, terwijl ze tijd met hun gezin doorbrengen en echt even samen zijn”, onderstreept CEO van Center Parcs Europe Pascal Ferracci.