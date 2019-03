Betere digitale dienstverlening in bib BVDH

28 maart 2019

Ook in Peer was de bib in ’t Poorthuis een weekje gesloten omwille van ‘digitale werken’. Vandaag gaat de bib weer open voor het grote publiek. De bibliotheek kreeg, net als de meeste Limburgse bibliotheken, een volledig nieuw softwaresysteem. Met dit systeem wordt het uitlenen en innemen van boeken, het inschrijven van nieuwe leners en alle andere taken die dagelijkse kost zijn in een bibliotheek betrouwbaarder, makkelijker en gebruiksvriendelijker. Naast een nieuw softwaresysteem, kreeg de bib ook een frisse nieuwe website. Hiermee trekt men volop de kaart van gebruiksgemak voor de leners. Info vinden over de bib, geïnspireerd worden om meer te lezen, ontleningen verlengen, ... dat kan nu allemaal op één centrale plek en volledig aangepast aan gebruik op je smartphone.