Begin Grotstraat tot eind juni onderbroken 25 mei 2018

Vanaf 29 mei tot einde juni zal het begin van de Grotstraat onderbroken zijn. Op de kruising met Lindedorp graaft de aannemer immers een diepe put met een grote sifon van de rioleringen. Later legt men rioleringen aan tot aan Mulderhof. De straat is bijgevolg niet toegankelijk via de werfzone. Alle woningen blijven met een omweg wel bereikbaar. Basisschool de Dommelbrug bereik je het best door gebruik te maken van de tijdelijke parking aan de Heuvelstraat. Je moet dan een stukje te voet afleggen of gebruik maken van de fiets als alternatief. Tegen eind juni zullen nagenoeg alle rioleringsputten en -buizen op de juiste plaats zitten. Vanaf 29 mei is de doorgang ter hoogte van het kruispunt Cremerdijk wel opnieuw toegankelijk voor plaatselijk bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer is nog steeds niet mogelijk. (BVDH)