Archeologisch onderzoek aan binnengebied Mons 17 april 2018

02u55 0

Dit najaar begint men in het binnengebied Mons aan de bouw van drie Urban Villa's, goed voor 29 wooneenheden. Deze projectzone situeert zich ten westen van het voormalig zwembad. Archeologen speuren deze week naar waardevolle historische elementen. Verder zijn er deze maand voorbereidende werken, een ondergrondse pijpleiding krijgt over 65 meter een extra beschermingskoker. De infrastructuurwerken starten vermoedelijk ten vroegste in augustus. Deze ontwikkeling is een initiatief van het Autonoom Gemeentebedrijf Peer, in samenwerking met Vlaanderen Bouwt (Vlabo). Bouwonderneming Dethier uit Alken is projectontwikkelaar. (BVDH)