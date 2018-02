An Steyvers laat je proeven van Peer 23 februari 2018

02u55 0 Peer An Steyvers, het gezicht van de 'Vers Talent-actie' op VTM, lokt toeristen naar Peer op een frisse manier. In een moderne toeristische brochure neemt ze lezers mee op een culinaire ontdekkingstocht langs 78 niet te missen lekkernijen.

Hoewel fietsen, wandelen, ontdekken en eten nog steeds deel uitmaken van de brochure, worden deze activiteiten op een niet-traditionele manier voorgesteld. De thematische aanpak werd veranderd in een 'belevingsgids' die als een soort menu aan de lezer wordt voorgesteld. Het aanbod wordt opgedeeld in zes thema's of gevoelens: 'Pittige historische stad-gevoel', 'Pret met het gezin-gevoel', 'Proeven van het platteland-gevoel', 'Actie en adrenaline-gevoel', 'Kom tot rust tussen de bomen-gevoel' en 'Proef van smaakvol Peer-gevoel'.





De lezer stelt zich de vraag waar hij of zij vandaag zin in heeft en start vervolgens de ontdekkingstocht. Dat kan op vijf locaties, de startplekken: het Toeristisch onthaalkantoor, Erperheide, Breugelhoeve, Snow Valley en Bosland Peer. Ook enkele minder bekende tips duiken op in de gids. Zo word je als toerist uitgedaagd om vanop de kerk te genieten van het uitzicht, de wijngaard aan de Dommelvallei te bezoeken of F16's te gaan spotten.





Bosland





Omdat Peer vanaf dit jaar ook deel uitmaakt van Bosland, komt dit natuurproject uitgebreid aan bod. Peer heeft heel wat diverse landschappen met in het zuidoosten voornamelijk landbouw en in het noordwesten een natuurlijk landschap met valleistructuren. Reden genoeg om gebieden als Hoksent-Molhem en Resterheide een plaats te geven in het overkoepelende, regionale merk Bosland. Het Dommelhuis wordt de Peerse poort naar Bosland. Verder blijft Peer zich ook nog steeds promoten als topbestemming voor plattelands- en hoevebeleving.





De toeristische brochures zijn beschikbaar in Nederlands, Frans, Duits en Engels. Alle info vind je op www.toerismepeer.be. (BVDH)