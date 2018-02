Amerikaanse militair sterft na klap tegen boom 02 februari 2018

02u51 0 Peer Aan de Vliegveldlaan vlak bij het militaire domein in Peer is donderdagochtend rond 6 uur een dodelijk ongeval gebeurd.

Een Amerikaanse militair die in de richting van Peer-centrum reed, verloor om nog onduidelijke reden de controle over het stuur en knalde op twee bomen. Vrijwel meteen vatte de wagen vuur. Voorbijgangers verwittigden de hulpdiensten en het was de brandweer van de legerbasis die als eerste uitrukte. Maar alle hulp kwam te laat. De Amerikaan stierf ter plaatse. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de exacte omstandigheden te onderzoeken. Rond 10 uur werd het voertuig getakeld en rond 10.30 uur was de rijbaan weer vrij voor alle verkeer. Het lichaam zal door de US Forces gerepatrieerd worden naar de Verenigde Staten. De man maakte deel uit van een Amerikaanse eenheid die vooral gespecialiseerd is in munitie en nucleaire bewapening. (MMM)