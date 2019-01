Agnetencollege neemt Collegegebouw over om uit te breiden Birger Vandael

16 januari 2019

17u57 0 Peer Het Agnetencollege gaat volgend schooljaar richting 1.000 leerlingen. De nieuwbouw trekt heel wat jongeren uit de regio aan, maar is intussen al te klein om hen allemaal plaats te geven. Daarom neemt de school het Collegegebouw terug over van de stad. “We hopen volgend jaar al het gelijkvloers in gebruik te nemen”, vertelt projectverantwoordelijke van de campus Rik Schepers.

Het Agnetencollege is populair, dat bleek ook vorig jaar toen ouders een weekend aanschoven om hun kinderen in te schrijven in de Peerse middelbare school. Vóór de opening in 2016 waren er 620 leerlingen, een jaar later steeg dat aantal naar 827 en dit jaar zitten er ruim 900 leerlingen. “Dat zijn er eigenlijk al honderd te veel voor onze school, maar we hebben voor hen toch nog plaats gecreëerd”, stelt Schepers. “Volgend jaar zouden we richting de duizend leerlingen gaan. Het gevolg van het doorschuiven van de grotere klassen, terwijl er in de hogere jaren minder leerlingen zitten.”

Uitbreiding niet in groengebied

In 2012 bepaalden de Stad Peer en de school in een samenwerkingsovereenkomst dat de school bij een latere uitbreiding een gedeelte van het achterliggende groengebied van de stad zou kunnen aankopen. “Intussen heeft men hier echter een fraai stadspark aangelegd. We begrijpen dat het niet evident is om dit te laten verdwijnen. Dus zeiden we tegen het stadsbestuur: sorry, maar wij hebben die uitbreiding wel nodig! En daarom werd er een alternatief aangebracht. In plaats van het groengebied zullen we nu het Collegegebouw aankopen. Dit bevindt zich eveneens nabij onze school”, licht Schepers toe.

Zo komt het Collegegebouw dus terug in het bezit van de school. “We willen er zo snel mogelijk aan de slag gaan. Normaal gebeuren de principiële goedkeuring en de compromis met de stad in twee fases op twee verschillende gemeenteraden. Dan kunnen we echter pas in maart beginnen met de werken. Daarom wordt dit nu bij uitzondering op één gemeenteraad besproken en kunnen we hopelijk al in februari aan de slag”, laat Schepers verstaan. “Wij durven hopen dat de gemeenteraad begrip heeft voor onze situatie”.

Burgemeester Steven Matheï (CD&V) is blij dat het Collegegebouw terug in gebruik kan genomen worden voor wat het altijd gebouwd en bedoeld is. “Enerzijds wordt dit beeldbepalende gebouw bestendigd, anderzijds wordt het middelbaar onderwijs verstevigd in de Stad Peer. Dat kan alleen maar positief genoemd worden: leerlingen uit Peer kunnen kort bij huis terecht, Stad peer krijgt extra uitstraling in de regio en er komt extra tewerkstelling.

Geen vaste klassen in Collegegebouw

Voor alle duidelijkheid: geen enkele klas zal volgend jaar de volledige 32 uur in het oude Collegegebouw les volgen. “Dat zou niet correct zijn”, zegt Schepers. “Mensen zouden dan onze prachtige nieuwbouw tijdens de opendeurdag zien, terwijl de leerlingen hier nooit les zouden hebben. Dat willen we vermijden. Daarom zullen er vaklokalen en gewone leslokalen in het Collegegebouw komen, waar leerlingen pakweg twee of vier uur les volgen, om dan weer naar de nieuwbouw te trekken.” In het schooljaar 2020-2021 hoopt men ook de eerste verdieping van het Collegegebouw in gebruik te kunnen nemen.