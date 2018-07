Aangepaste regeling in werkzone Linde 24 juli 2018

Vorige week werden er een aantal problemen gemeld bij de afvalophaling in de werkzone in Linde. Daarom geldt er voor de komende twee weken een aangepaste regeling. De Stad Peer verzamelt op de dag van de ophaling (donderdag) vanaf 5.30 uur de afvalzakken in de werkzone en brengt deze naar een centraal ophaalpunt. De vuilniswagen pikt deze dan op aan een centraal verzamelpunt. Zorg er dus voor dat je afvalzak tijdig aan de straat aangeboden wordt. De regeling is geldig voor de ophalingen op 26 juli (pmd en groenafval) en 2 augustus (huisvuil en grofvuil). Na het bouwverlof staat de aannemer opnieuw in voor het ophalen van de afvalzakken. (BVDH)