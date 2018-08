70ste verjaardag 2PK's krijgt heel Peer op de been 17 augustus 2018

In Peer heeft men gisteren de zeventigste verjaardag van de iconische 2PK gevierd. Er kwamen meer dan zeventig 'geitjes' naar de stad en zij zorgden voor een prachtige stoet, begeleid door twee paarden en huifkar. Sommige wagens waren wel heel origineel ingekleed, zo was er een politiewagentje, een hippiewagentje en zelfs een geitje waarop frietjes te zien waren. Mémé, een wagen die geheel met lapjes werd bedekt, trok uiteraard ook veel aandacht. Heel wat inwoners van het centrum versierden hun huis en tuin zodat het een feestelijke dag werd. De organisatie was in handen van de Cars & Coffee Friends in samenwerking met de Franse delicatessenwinkel Poire & Provence. (BVDH)