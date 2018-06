50 kraampjes pronken met zelfgemaakte spullen 29 juni 2018

In Peer staat op zondag 8 juli alles in het teken van 'handmade'. Tijdens Handmade In Peer (HIP) ontdek je leuke, creatieve en ambachtelijke spulletjes en kunstwerken aan meer dan 50 kramen.





Langs de Baan naar Bree kan je bovendien de hele dag verder snuisteren op de rommelmarkt. Kinderen kunnen terecht op de springkastelen en er zijn enkele crea-workshops. 's Avonds tovert de eerste 'Muziekkiosk' van deze zomer het plein voor de Kiosk om tot dansvloer. (BVDH)