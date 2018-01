12.000 euro voor poederlakker die zwembad en boot dumpte 26 januari 2018

Een 38-jarige Perenaar moet een boete van 12.000 euro betalen voor sluikstoren. Op 27 september 2016 vonden de feiten plaats. Het ging onder meer om houten paletten, een ton koelvloeistof, elektrische toestellen, isolatiemateriaal, gastonnen, een bootje en een zwembad. De vaststellingen werden gedaan door Politie Kempenland. Bovendien bleek dat de man ook nog eens een poederlakkerij uitbaatte in een voormalige varkensstal, terwijl dit niet was toegestaan. De man werd schuldig verklaard. Binnen de vier maanden moet hij alle resterende afvalstoffen uit de stal verwijderen. Per dag dat hij dit niet doet, betaalt hij een dwangsom van 125 euro. Eén jaar lang mag hij de betrokken varkensstal niet exploiteren. (BVDH)