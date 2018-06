't Lin zit bijna in 't nieuw 23 juni 2018

De laatste fase van het project 't Lin in 't nieuw' is in Peer van start gegaan. De aannemer werkt tegen het begin van het bouwverlof de zone tussen de kerk en Lindedorp-Mulderhof af. Intussen wordt er ook werk gemaakt van het nieuwe fietspad langs de Dommel en de brug aan de achterzijde van de kerk. Na het bouwverlof doet de aannemer verder met de nieuwe verhardingen van de rijweg, fietspaden en voorgebieden van de kerk en het parochiecentrum. Tijdens het bouwverlof gaat de werkzone open voor plaatselijk verkeer. (BVDH)