"Landbouwers eisen steeds meer houtkanten op" BURGERINITIATIEF ZET OUD PROBLEEM OP POLITIEKE AGENDA BIRGER VANDAEL

21 juni 2018

02u46 0 Peer Een initiatief van ruim twintig burgers trekt aan de alarmbel: steeds meer houtkanten in Peer worden opgeëist door landbouwers en het verdwijnen van deze 'corridors' is een ramp voor de natuur. Het probleem sleept al sinds begin deze eeuw aan. Nu Appel het probleem op de gemeenteraad brengt, wordt het ook politiek uitgespeeld.

Houtkanten zijn dichte houtgewassen die breder zijn dan één bomenrij. "Ze zijn heel waardevol voor de natuur", onderstreept men bij Natuurpunt Peer. "Er leven heel wat insecten, vlinders en bijen en ze vormen ook een belangrijke verbindingsweg voor konijnen, patrijzen en hazen. Die dieren hebben een schuilplaats nodig om zich te verplaatsen. Vogels kunnen er dan weer uitstekend hun nest bouwen." Het burgerinitiatief beschrijft ze als 'de aders van de natuur' en benadrukken ook de functie bij het beschermen tegen erosie.





Op politieke agenda

Het probleem: landbouwers nemen de laatste jaren massaal en ongevraagd dergelijke houtkanten over om te bewerken. Met initiatieven als 'de bermen- en houtkantkrant' werd de strijd reeds gevoerd. "Omdat we geen reactie kregen van het gemeentebestuur, hebben we aan Appel gevraagd om het op de agenda te plaatsen. Allereerst hopen we dat deze evolutie wordt stopgezet. Ten tweede hopen we dat de houtkanten worden hersteld, bijvoorbeeld door een landmeter de percelen te laten afbakenen", klinkt het bij de bezorgde burgers.





Met de landbouwers in discussie gaan, is niet aan de orde voor de natuurliefhebbers. Zij hopen dat de stad haar rol speelt. "Enerzijds zit je met de gevolgen voor het milieu, anderzijds zijn er de landbouwers die het moeilijk hebben. Hoe dan ook verwachten we van de stad dat zij de regels zullen toepassen", vertelt Ria Plasschaert (Appel).





Reeds stappen gezet

Hoeveel kilometer houtkanten intussen verdwenen is, kan moeilijk worden geschat. "In Wijchmaal alleen al minstens vijf kilometer, maar vanuit de lucht zie je niet dat er op de grond bijna geen groen meer is", licht ex-voorzitter van de Milieu- en Natuurraad Peter Smeets toe.





Voorzitter van de Landelijke Gilde Dirk Colaers bevestigt dat er reeds stappen zijn gezet. "Daarom vind ik het jammer dat het spel op deze manier wordt gespeeld, met Appel als betrokken partij. Men had ook aan het ANB kunnen vragen om de nodige vaststellingen te doen. Het is niet aan ons om pv's te gaan uitdelen aan landbouwers. Ik heb wel begrip voor hun bekommernissen. Indien er inderdaad houtkanten op lange termijn verdwenen zijn, moeten we constructief nadenken over een oplossing. Het Knoflookpad is een voorbeeld van een samenwerking tussen landbouw en natuur. Als we houtkanten willen herstellen, moet dat met een degelijk plan. Zomaar wat twijgjes in de grond plaatsen, is niet genoeg."