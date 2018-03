"Het was altijd de voorlaatste" PEER NEEMT AFSCHEID VAN GRAAG GEZIENE SCHEPEN RUDI VANHEES BIRGER VANDAEL

09 maart 2018

03u01 0 Peer Vandaag neemt Peer afscheid van schepen Rudi Vanhees. Vorige week vrijdag overleed hij onverwacht op amper 52-jarige leeftijd. Rudi was een graag geziene man in de politieke wereld en de voetbalwereld. Het is duidelijk dat hij door velen enorm zal gemist worden.

Rudi had met zijn echtgenote Eveline twee kinderen: Jessica en Sven. Zijn kinderen beschrijven hun vader als een behulpzame man die voor iedereen goed wou doen.





"Wij zullen hem herinneren als een fantastische papa en fantastische opi. Als wij iets nodig hadden, zorgde hij dat dit in orde kwam. We gingen vaak samen naar evenementen en als we dan wilden naar huis gaan, zei hij typerend: "Dit is de laatste", maar eigenlijk was het altijd de voorlaatste. Het is moeilijk om te beschrijven wat voor een geweldige persoon hij was", stellen de kinderen.





Ploegspeler

De grote bezigheid van Vanhees was politiek. Vanhees was voorzitter van de lokale sp.a en schepen van onder meer Mobiliteit. De eigen partij noemt hem meer dan een collega of opponent vooral een 'kameraad'.





Dat zegt ook burgemeester Steven Matheï (CD&V). "Het was een gewaardeerde collega en een toegewijd en bekwaam schepen, maar binnen de coalitie kende ik hem ook als een loyale ploegspeler."





Ook vanuit de oppositie heeft men veel goede woorden voor de schepen: "Het was een warme en aimabele collega met een groot engagement voor Peer en alle Perenaars."





Naast de politiek had Rudi nog een tweede passie: voetbal. Hij was al dertien jaar voorzitter van Peer SV. Jeugdvoorzitter Stefan Neyens zat donderdagavond nog samen met hem over de club te praten. "De spelers werden getrakteerd omdat ze de derby hadden gewonnen tegen Grote-Brogel. Plots zei Rudi dat hij naar huis zou gaan omdat hij de nacht ervoor ook al slecht geslapen had. De volgende ochtend om half negen belden ze me wakker. "Ga maar zitten, want ik heb slecht nieuws", klonk het aan de andere kant van de lijn.... Rudi was een zachtaardige man die heel belangrijk was voor de club. Hij zorgde voor rust en organisatie. De leemte die hij achterlaat is gigantisch", zucht Stefan.





Minuut stilte

Het komend weekend staat de voetbalclub uitgebreid stil bij het overlijden van haar voorzitter. Vandaag zullen enkele spelers en bestuursleden in training de kist helpen dragen tijdens de begrafenis. "Zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag spelen de jeugdploegen en is er telkens een minuut stilte. We hebben ook een spandoek met het opschrift 'We zullen je missen en nooit vergeten', dat we gaan ontrollen. Zondagmiddag om 15 uur speelt het eerste elftal tegen Kleine-Brogel. Voor de aftrap vormen beide elftallen samen met de jeugdploegen een grote cirkel rond een foto van Rudi. We hebben ook een kader laten maken met een shirt waar alle handtekeningen van de spelers op staan, dat gaan we ook afgeven", legt de jeugdvoorzitter uit.





De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Trudokerk om 10.30 uur. De stadsdiensten blijven gesloten tijdens de begrafenis.