"Het geluk gevonden dankzij deze winkel" SIBYLLE EN KRISTEL TONEN TALENT IN CADEAUSHOP POIRE & PROVENCE BIRGER VANDAEL

11 april 2018

02u52 0 Peer Wie door het centrum van Peer wandelt, blijft gegarandeerd eventjes staan aan de etalage van Poire & Provence. De cadeauwinkel vol idyllische huisjes en unieke decorstukjes straalt levensvreugde uit. Dat doet ook uitbaatster Sibylle Vanhove (50), al was dat vroeger in haar leven wel anders. Net als keramiste Kristel Thijs (46) vond ze dankzij de winkel het geluk.

Sibylle werkte 25 jaar in de industriewereld. "Ik stevende door veranderingen in mijn lievelingsjob af op een burn-out, maar had het zelf niet eens door want ik wou als het ware niet uit mijn gouden kooi. Het was mijn omgeving die me vertelde dat ik negatiever werd, terwijl ik normaal één en al positivisme uitstraal. Dat was één van de redenen om bij mijn schoonbroer in de Provence op vakantie te gaan. Het leven daar toverde de glimlach steeds weer op mijn gezicht. Ik besloot bijgevolg om een winkeltje te starten met de smaak, geur en beleving van de Provence. Je vindt er allerlei authentieke producten, accessoires en lekkernijen van ginds. We combineren dit met souvenirs uit Peer en omstreken. Dat heeft zijn effect niet gemist: ik hoor vaak van mensen dat ze een wauw-gevoel krijgen wanneer ze voorbij mijn kleine winkeltje komen."





Keramiek

Intussen bestaat 'Poire & Provence' iets meer dan twee jaar. "Om nog meer sfeer in de winkel te brengen, werken we in thema's. Nu met Pasen zie je overal paashazen opduiken. We hebben er zelfs een wedstrijd rond gemaakt. Je kan in de etalage het aantal hazen tellen en wie er het dichtst bij zit, wint op het einde van de wedstrijd een prijs. Dagelijks zie je hier personen aan het raam tellen, het is echt een toeristische attractie", lacht Sibylle.





De grote troef van haar winkel zijn de kenmerkende keramieken huisjes, een idee dat ze hebben afgeleid van de santons (kleine handgeschilderde heiligenbeeldjes, red.) in Zuid-Frankrijk. De kleur en bouw van de huisjes gelijken natuurlijk op die in de Provence. "Ze komen van de hand van Kristel Thijs, een creatieve duizendpoot", zegt Sibylle. Ten gevolge van een tekenbeet lijdt ze aan het chronisch vermoeidheidssyndroom. "Toen Sibylle mij het voorstel deed, moest ik even twijfelen. Ik kan maar een tiental uur in de week werken en had net mijn werk moeten opzeggen. Gelukkig vertelde Sibylle mij over het kunstenaarsstatuut. Zo kon ik mijn droom werkelijkheid maken. Dankzij haar heb ik nu toch een inkomen. Voor het eerst in mijn leven heb ik iets om trots op te zijn", straalt Kristel.





De volgende uitdaging van de winkel is een zomerdorp en de viering rond het zeventigjarig bestaan van de 2PK, want ook dat is de Provence.