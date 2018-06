"Er zit een man op de kerk" 06 juni 2018

02u57 0 Peer Enkele aandachtige Perenaren knipperden gisteren eventjes met hun ogen toen ze naar buiten keken: er zat immers een man op de kerk.

Al snel ging het nieuwtje rond op de sociale media. "Ze zijn de bliksemafleider aan het verzwaren", weet buurman Koen Peeters die vanuit zijn woonkamer het gebeuren kon vastleggen. "Dit moet gebeuren omdat er gsm-antennes in de toren worden geplaatst. Blijkbaar komen de stuntmannen uit het West-Vlaamse Damme."





Hoog van de toren

Enkele grappenmakers lieten al verstaan dat ze in Peer graag hoog van de toren blazen. "Het was in elk geval indrukwekkend hoe die jongens daarboven hingen", reageert Mia Brouns, die het ook allemaal had gezien.





(BVDH)