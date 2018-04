"Een verloren weekend? Dat is het ons waard" EERSTE OUDERS KAMPEREN AAN AGNETENCOLLEGE BIRGER VANDAEL

14 april 2018

02u53 0 Peer In het Agnetencollege in Peer starten de inschrijvingen maandag om 10 uur. Maar omdat de 77 resterende plaatsen erg gegeerd zijn, trokken gisteren al heel wat ouders met bedjes en bevoorrading naar de cafetaria van de sporthal om er overmorgen als eersten bij te zijn.

Vaders Peter, Davy en Stefan hebben een pintje bij de hand en een pakje kaarten ligt ook al netjes klaar. Enkele uren eerder kregen ze via WhatsApp en sms het bericht dat de eerste ouders reeds een plekje ingenomen hadden, en dus moesten ze wel aansluiten. Volgens hen is het niet ver zoeken naar de reden achter de massale belangstelling voor het Agnetencollege. "De school staat hoog aangeschreven", zegt Peter. "En als je dan zelf ook van Peer bent, dan wil je toch dat jouw kinderen in hun eigen gemeente naar school kunnen." En daar hebben ze gerust enkele dagen voor over. "Dit weekend zijn we kwijt, maar die tijd maken we in de komende jaren ruimschoots goed", meent Stefan. "Als hier één van je kinderen ingeschreven is, dan krijgt de rest van je kroost voorrang. Zo zitten we gebeiteld voor de komende twaalf jaar." En ook voor Davy is het de meest logische keuze. "Onze kinderen moeten maar vier kilometer fietsen tot het Agnetencollege. Voor een andere school moeten ze mogelijk de bus nemen."





Gsm en een goed boek

Een groepje moeders uit onder meer Wauberg installeert intussen de eerste bedden. "Dit college is ook de keuze van onze kinderen en wij steunen hen daar in", klinkt het. "Het is een nieuw gebouw en ze komen hier ook volleyballen, dus waarom dan elders gaan? Met de gsm, een goed boek en hopelijk wat zonnestralen komen we dit weekend wel door."





In totaal is er in het eerste middelbaar plaats voor 144 nieuwkomers. Maar door voorrang voor jongeren die een broer of zus in het college hebben, blijven er daar nog slechts 77 van over. "Zolang het aantal aanmeldingen onder 77 blijft, zal de sfeer wel meevallen", denkt Stefan. "Daarna wordt het afwachten. Om de twee uur is er een controlemoment en 's nachts is dat om de vier uur." Gisteren liep het aantal ouders rond 19 uur al op tot zo'n dertig.





Goede naam

Volgens Rik Schepers, projectverantwoordelijke van de campus, hoeven de kamperende ouders niet te verbazen. "Onze school heeft een goede naam inzake studiebegeleiding en opvolging", werpt hij op. "Als alle plaatsen ingenomen zijn, zullen we een wachtlijst openen. Een aantal leerlingen zal hier op 1 september niet terechtkunnen. Voor we naar de nieuwbouw trokken, waren we met 630. Bij de start van dit schooljaar waren dat er 827 en in september van dit jaar zullen we boven de 900 zitten. Dan zit de school écht vol. We kregen te horen dat zo'n groei gangbaar is wanneer je een nieuwbouw betrekt, maar dat de situatie daarna stabiliseert. Daarom zullen we maandagavond bekijken hoeveel kandidaat-leerlingen we hebben. Op basis daarvan zullen we bekijken wat we in de volgende jaren kunnen doen."