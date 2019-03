“Drie alpaca’s doodgebeten door wolf in Peer” Redactie

20 maart 2019

12u39

Bron: Het Belang van Limburg 0

Drie alpaca’s zijn vanochtend doodgebeten in Wauberg (Peer), vermoedelijk door een wolf. De kadavers werden gevonden langs de Zuiderstraat, meldt Het Belang van Limburg. Het is de eerste keer dat alpaca’s het slachtoffer zijn van een wolf in ons land. Eerder werden vooral schapen doodgebeten.

(Later meer)