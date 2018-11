‘Beyond the Moon’ organiseert ‘Family-Fun-Food-Day’ BVDH

29 november 2018

13u34 0 Peer Aanstaande zondag 2 december organiseert de Belgische vereniging ‘Beyond the Moon’ een ‘Family-Fun-Food-Day’ in Center Parcs Erperheide.

Beyond the Moon werd opgericht in 2005 en werft fondsen om met het ingezamelde geld een gezinsvakantie te coördineren voor families met een ernstig ziek kind. Center Parcs is een vaste vakantiepartner van Beyond the Moon en biedt een uniek vakantie-concept voor gezinnen die even echt samen willen zijn. De dag zal - naast fondsenwerking – vooral in het teken staan van de familie met een ruim aanbod aan leuke outdoor en indoor activiteiten. In samenwerking met Beyond the Moon organiseert Center Parcs ook een spaghettifestijn en wandeling.

De dag duurt van 10 tot 17 uur. Volwassenen betalen voor het volledige arrangement 17 euro, kinderen tussen 3 en 12 jaar betalen 13 euro en onder 3 jaar is het gratis.