"Alleen op weer heb ik geen vat" 210 KILOMETER MET HANDBIKE OM GELD IN TE ZAMELEN BIRGER VANDAEL

27 april 2018

02u58 0 Peer Perenaar Dirk Colaers (50) staat voor een grote uitdaging. Zaterdag rijdt hij met een handbike van Knokke naar Peer. Zo wil hij geld inzamelen voor Landelijke Gilde Peer en SAMANA Peer, die een elektrische rolstoelfiets willen aankopen. "Normaal moet ik die 210 kilometer kunnen overbruggen."

Dirk is als gemeenteraadslid en lid van tal van verenigingen een bekend gezicht in Peer. Hij zit sedert 2007 in een rolstoel na een arbeidsongeval. "Er is nog wel een verschil met een rolstoelfiets, want mijn bovenlichaam is nog dik in orde. Je kan zeggen dat ik een beetje de 'Marc Herremans van Peer' ben. De rolstoelfiets is echt bedoeld voor kinderen en mensen met een zware fysieke beperking of voor ouderen die niet meer zo mobiel zijn."





De afstand van ruim 210 kilometer is een heuse uitdaging. "Het is toch nog anders met een handbike dan met een fiets. De armen en schouders zijn immers niet zo goed ontwikkeld als de benen. Ik kan dus niet dezelfde wattages halen als een geoefende fietser. Maar ik heb me goed voorbereid en ben al jaren erg actief. Twee weken geleden haalde ik op training de kaap van de 180 kilometer. Om de 50 kilometer stop ik om wat bij te tanken en van kleren te wisselen. Intussen ben ik gestopt met de weersvoorspellingen te volgen, want ik heb er toch geen vat op", lacht hij.





Op de Grote Markt van Peer wacht Dirk aan de voormalige aankomstlijn van de Nacht van Peer alvast een warme ontvangst.





Gezelschap

"Ik heb die geruchten ook gehoord", knipoogt hij. "In elk geval zal ik de finale niet alleen moeten afleggen. Enkele wielerclubs lieten al weten mij te vergezellen vanaf Geel. Vanuit Knokke zullen er ook vijf Perenaren op de koersfiets met mij mee rijden. Ik wil iedereen trouwens oproepen om me te vergezellen. Ook al is het enkel in de laatste kilometer, iedereen is welkom."





In totaal is er 12.000 euro nodig voor de rolstoelfiets, die via de verhuurdienst van de stad beschikbaar zal gesteld worden. Fier en lichtjes overweldigd geeft Dirk aan dat het niet moeilijk zal zijn om dat bedrag te halen: "We zitten met een crowdfunding al aan 16.000 euro. Daarom zijn we beginnen dromen van een tweede fiets. Een soort van tandem of driewieler lijkt ons wel wat, zodat we ook mensen met een andere beperking kunnen laten genieten van onze fietsstad." Dirk begint om 6 uur aan zijn onderneming in Knokke, de aankomst wordt verwacht rond 19 uur. Alle info op www.peer.landelijkegilden.be.