OVERZICHT. Stormweer zorgt op verschillende plekken in Vlaanderen voor schade

Er raast momenteel een stevige storm door ons land met rukwinden tot 80 kilometer per uur. Op verschillende plekken in Vlaanderen is er schade door omvallende bomen en stellingen. Het stormweer lijkt vooral in Oost- en West-Vlaanderen lelijk huis te houden. Voorlopig zijn er nog geen gewonden gemeld.

Oost-Vlaanderen

In Gentbrugge kwam vrijdagnamiddag een stelling los ter hoogte van het kruispunt van de Brusselsesteenweg met de Maurice Verdoncklaan als gevolg van stevige rukwinden. De stelling schoof ondertussen al een eind op omdat het zeil wind neemt en dreigde ook even op de tramsporen te belanden. De Gentse brandweer kon dat evenwel verhinderen door het plastic zeil kapot te snijden.

KIJK. Rukwind blaast stelling omver in Gentbrugge

Even verderop in de Rodonkstraat in Mariakerke viel een boom om door de felle rukwinden en raakte ei zo na een passant. Een stevige onaangekondigde noordwestenwind en wortelschade werden de 23-jarige Mathias Leyssens (23) bijna fataal. Het was niet de eerste keer dat er een boom in die buurt ontwortelde en op de rijbaan terechtkwam. “Er zijn tal van bomendreven in Gent waar dringend snoeionderhoud nodig is, dit om zowel de bladoverlast te minimaliseren als de veiligheid van de mensen te garanderen”, zegt buurtbewoner en voorzitter van Vlaams Belang Gent Jonas Naeyaert.

West-Vlaanderen

In de Dadizeelsestraat in Moorslede kwamen met vijf minuten verschil twee stellingen naar beneden. Gelukkig was er niemand aan het werk op de stelling toen de stormwind het gevaarte omverblies. De werkmannen die in het huis bezig waren kwamen snel naar buiten om de omgewaaide stelling te demonteren en op een aanhangwagen te laden. Ook de brandweer kwam een handje toesteken. De politie hield een oogje in het zeil zodat het verkeer veilig kon passeren. Verderop in de straat waaide vijf minuten later nog een stelling om, zij het een veel kleinere. Die kwam onder meer op en tegen een gloednieuwe geparkeerde bestelwagen terecht. De eigenaar kon de stelling eigenhandig terugplaatsen tegen de voorgevel maar bleef achter met de schade aan zijn bestelwagen. Ook daar raakte niemand gewond.

In de Dadizeelsestraat in Moorslede, vlakbij de rotonde met de Stationstraat en de Roeselaarsestraat kwam vrijdagmiddag een grote stelling naar beneden.

In Emelgem bij Izegem begaf een zijmuurtje het door de sterke wind en kwam deels op de weg terecht. De brandweer zorgde ervoor dat de brokstukken snel opgeruimd werden. De technische dienst van de stad Izegem plaatste nadarhekken ter hoogte van de zijgevel. Die bleef door de beukende noordwesterwind vervaarlijk heen en weer wiebelen. De bewoner kreeg de raad er zo snel mogelijk voor te zorgen dat ook de rest zou afgebroken worden.

De brandweerzone Westhoek moest al zo’n 30 keer uitrukken. Ook in de Ichtegemse deelgemeente Eernegem was dat het geval. Daar viel een boom uit de tuin van oud-burgemeester Karl Bonny op een geparkeerde wagen én het dak van een andere woning. De brandweer zaagde de boom in stukken om de rijbaan weer vrij te maken.

Langs de Oud-Strijderslaan in Beselare bij Zonnebeke kwam een boom op een kraantje van de technische dienst van de gemeente terecht.

Ook in de Oud-Strijderslaan in Beselare velde de stormwind een boom. De boom plofte neer op een kraantje van de technische dienst van de gemeente dat er geparkeerd stond. Arbeiders van de gemeente voerden eerder deze week onthardingswerken uit in de straat. Vrijdag was dat niet meer het geval maar het kraantje dat bij de werken gebruikt werd, stond er nog wel. Het dak werd ingedeukt en het raam aan de achterzijde sneuvelde.

De storm leverde ook een grappig verhaal op. Een kat, die had de brandweer van het West-Vlaamse Lendelede wel al eens uit een boom gehaald. Maar de sluier van een bruid, vlak voor ze in het huwelijksbootje zou stappen? Da’s – logischerwijs – een primeur. Toen de sluier van de bruid in spe vrijdagnamiddag door een plotse windstoot ging vliegen, stonden de brandweerlieden meteen paraat op het Dorpsplein om het belangrijke stuk stof uit een boom te halen. De bruidegom is namelijk vrijwillig brandweerman in het korps. Zijn collega’s waren al met de ladderwagen ter plaatse om hem en zijn bruid met de nodige luister felicitaties over te brengen.

In Lendelede kwam de brandweer er aan te pas om de sluier van een bruid in spe uit een boom te halen.

Antwerpen

De Antwerpse brandweer waarschuwt dat er momenteel een aantal interventies gaande zijn vanwege de felle wind en regen. Op minstens twee plaatsen viel een boom op de weg, wat voor verkeershinder zorgt. Dat was onder meer het geval op de Jan Van Rijswijcklaan en in de Schroeilaan in Hoboken.

