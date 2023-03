OVERZICHT. Nog honderdtal Delhaizes gesloten: ook hier wordt vandaag nog gestaakt

In de Delhaize van Aalst werken 77 mensen en die vrezen voor hun toekomst nu Delhaize alle winkels wil verzelfstandigen. Samen met de vakbonden sloot het personeel gisteren al de winkel in Aalst, deze ochtend gebeurde hetzelfde. Of de supermarkt de komende dagen zal opengaan, is niet duidelijk. “De winkel in Aalst is vandaag inderdaad gesloten en niet toegankelijk. We blijven de situatie opvolgen”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize.