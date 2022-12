OVERZICHT. Kalmthout maakt zich op voor volksfeest: ontdek hier waar je vandaag wel en (vooral) niet mag schaatsen op natuurijs

VlaanderenMet de vriestemperaturen van de afgelopen dagen dromen we allemaal weer van schaatsen op natuurijs. Al is dat niet overal toegelaten. Ontdek hier waar je ongestoord kunt genieten van schaatsplezier.

Provincie Antwerpen

Volledig scherm Enkele schaatsers op de Putse Moer in Kalmthout. © Photonews

Het Agentschap Natuur en Bos heeft in de noordrand van Antwerpen en de Kempen vijf vijvers aangeduid waar er geschaatst zou kunnen worden. In Kalmthout zet de gemeente het licht op groen voor dit weekend op Stappersven en Putse Moer. Op de Putse Moer is dat zelfs vrijdag al toegelaten. Op andere plaatsen is er voorlopig nog geen groen licht gegeven. De gemeente Brasschaat herinnert eraan dat het op haar grondgebied niet toegestaan is op het ijs te komen.

Beter nieuws in Mechelen. Daar werd groen licht gegeven om te schaatsen op de Bleukensweide in Leest. “De ijsdikte is momenteel 6,5 centimeter en zal tegen morgen nog aangedikt zijn tot 7 centimeter”, luidt het. Elders in de regio blijft het voorlopig nog steeds verboden om te gaan schaatsen op vijvers. Dat is bijvoorbeeld het geval in Lier en in Ruisbroek (op de vijver van het Fort van Liezele). Het ijs is daar nog niet dik genoeg.

Provincie Oost-Vlaanderen

Volledig scherm Hans Van de Casteele ging het ijs al even verkennen. Vandaag is het alvast nog geen goed idee om zijn voorbeeld te volgen: het ijs is nog niet dik genoeg. © Anthony Statius

In Deinze is de oude Leiearm ter hoogte van de splitsing Leiedam en de Kleine Pontstraat in deelgemeente Astene een geliefkoosde schaatsplek. “Het ijs ligt nog maar 5,5 centimeter dik, dus vandaag (vrijdag) is het zeker niet veilig om te komen schaatsen”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Vannacht zal het opnieuw vriezen, dus ik denk dat de omstandigheden zaterdag beter zullen zijn. Al is het geen goed idee om massaal naar de Leie te komen.”

Hans Van de Casteele (58) uit Nevele is ieder jaar dat er op natuurijs geschaatst kan worden één van de eersten die zijn schaatsen aantrekt. Vrijdagnamiddag waagde hij zich al even op het ijs in Astene. “Ik heb enkele dagen vrij genomen om te kunnen schaatsen waar het mogelijk is”, zegt Hans.

De inwoners van Aalter dromen al van schaatsen op de Kraenepoel, maar die droom lijkt nu de grond te zijn ingeboord. Het ijs ligt er niet dik genoeg. Ook op Machelenput in het centrum van Machelen-aan-de-Leie (Zulte) zit het er momenteel niet in. De gemeente zal er zelfs een verbodsbord plaatsen.

In Gent dook donderdag al een schaatser op aan de Gentbrugse Meersen, maar echt veilig bleek dat niet te zijn. Er geldt voor dit weekend dan ook een algemeen verbod om het ijs te betreden. De stroppendragers laten hun schaatsen dus maar best in de kast.

De burgemeesters van de Vlaamse Ardennen zijn zeer gelijkgestemd in hun antwoord op de vraag of er dit weekend mag geschaatst worden op de vijvers van hun gemeente: “dat is nog niet aan de orde en veel te gevaarlijk”.

Provincie West-Vlaanderen

Volledig scherm Vorig jaar doken er al schaatsers op de Assebroekse Meersen op. © Mathias Mariën

Ook slecht nieuws voor schaatsliefhebbers die hoopten op ijsplezier in de Assebroekse Meersen. Het ijs is er niet dik genoeg en voor dit weekend worden geen veranderingen verwacht. Ook in de Zwinduinen en -polders in Knokke-Heist is er geen toestemming. Ook in het Parochieveldbos in Ruiselede, waar sinds 2015 een ondiepe schaatsweide ligt, is het ijs nog niet dik genoeg. Schaatsen op de Scheldemeersen kan voorlopig nog niet. De vijver is traditioneel een plek waar je kan schaatsen als het hard genoeg vriest, maar dat is nu nog niet het geval. De Scheldemeersen in Avelgem stonden op de lijst van Natuur en Bos als mogelijke schaatslocatie, op voorwaarde dat het gemeentebestuur groen licht geeft, wat niet het geval is. Wie dacht de ijsschaatsen te kunnen bovenhalen om te schaatsen op De Blankaart in Diksmuide, is er ook aan voor de moeite. Ook hier is het ijs nog te dun, bevestigt burgemeester Lies Laridon.

Provincie Limburg

Volledig scherm In februari 2021 lag het Oud Kanaal er zo bij. Of dat ook dit weekend het geval zal zijn, valt te betwijfelen. © Mine Dalemans

Ook op de officiële lijst van Agentschap Natuur en Bos waar natuurschaatsen mogelijk is, staat het Oud Kanaal in Bree. “Maar daarvoor moet het ijs zeker 10 centimeter dik zijn en dat is nu nog niet het geval”, vertelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). Ook een verbod dus. Hetzelfde geluid horen we uit Hasselt. “Het ijs is nog te dun.”

Provincie Vlaams-Brabant

Volledig scherm De bevroren vijvers in Abdij van Park in Heverlee. © Vertommen

Hoewel de vijvers van de Abdij van Park in Heverlee (Leuven) bedekt zijn met een laagje ijs blijf je er voorlopig nog maar beter weg. Je riskeert er ook hier door te zakken. Hetzelfde geldt voor het Zilvermeer in Oud-Heverlee. Ook schaatsen nop de vijvers aan het Kasteel van Horst in Holsbeek is nog heel voorbarig en is eigenlijk al jaren niet meer toegelaten.

KIJK. Schaatsen mag, maar op het ijs fietsen in Kalmthout blijkt niet zo’n slim idee. Kijk hoe deze jongen onderuit gaat tijdens tv-interview

