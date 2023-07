OVERZICHT. Felle windstoten veroorzaken hier en daar schade in Vlaanderen: windhoos treft Laarne, tandartsbezoek in As loopt bijna fataal af

In het Oost-Vlaamse Laarne is de schade momenteel het grootst. In deelgemeente Kalken passeerde vannacht rond 2 uur een windhoos. Slachtoffers vielen er niet, maar van een paar tuinhuizen en een serre bleven na de doortocht van de windhoos niet veel meer over. “De caravan van de buren is meters verplaatst”, vertellen enkele ooggetuigen, die vannacht gewekt werden door het bijzondere weerfenomeen.

Volledig scherm Een windhoos veroorzaakte heel wat schade in Laarne. © RV

Wat dichter bij de taalgrens, in Ronse, had de brandweer het afgelopen nacht en in de voormiddag ook al druk. Op drie plaatsen was er sprake van stormschade, al bleef de averij overal vrij beperkt. Het gaat dan om losgewaaide dakpannen, een afgeknakte boom die op een oprit belandde en enkele takken die terechtkwamen op de parking van een elektrozaak.

Volledig scherm De eik kwam terecht op twee auto's © NHT

Er is dus vooral materiële schade, maar het scheelde niet veel of er was in Limburg wel een slachtoffer gevallen. Raf Schreurs uit As was bijna klaar om te vertrekken op de parking van de tandarts, toen er een grote eikenboom omviel. Die raakte twee auto’s en Raf was net in één van de twee ingestapt. De schade aan de auto’s is aanzienlijk, maar de Limburger komt er zelf als bij wonder met de schrik van af.

In Vlaams-Brabant ondervinden de treinen dan weer hinder van een omgevallen boom. In Beersel viel er deze voormiddag eentje op de bovenleiding. Daardoor is het treinverkeer onderbroken tussen Halle en Linkebeek. Vervangbussen moeten de reizigers nu op hun bestemming brengen. Pas in de loop van de namiddag zou het probleem weer verholpen zijn, klink het bij Infrabel.

