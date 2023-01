OVERZICHT. Dit verandert er in 2023 in de grootste Vlaamse steden en gemeenten

vlaanderenMet een nieuw jaar gaan traditioneel heel wat veranderingen, nieuwigheden en vooruitzichten gepaard. In heel Vlaanderen staat er in 2023 heel wat op stapel en dien je rekening te houden met enkele zaken. Van de comeback van een wielermonument in Brugge tot een nieuw stuk Zuidpark in Antwerpen: wij vroegen in de grootste steden en gemeenten welke grote veranderingen er op de planning staan.

Provincie Antwerpen

Antwerpen

In de lente wordt het nieuwe ‘Zuidpark’ (de vroegere Gedempte Zuiderdokken) een pak groter. Boven het oude Schippersdok komen een park met twee waterbassins, een grasveld, grote cirkelvormige zitbanken en een promenade tussen de dubbele bomenrij. Even verderop moet de tweede fase van de heraanleg van de Scheldekaaien ter hoogte van het Zuid en Sint-Andries (Goedehoopstraat tot Sint-Jansvliet) dit jaar klaar zijn. Naast een skatezone en twee sportvelden komt er ook een plek waar honden lekker vrij kunnen lopen.

Benieuwd naar meer plannen in Antwerpen? Je vindt ze hier terug.

Volledig scherm Het zuidelijke gedeelte van het Zuidpark (voorheen Gedempte Zuiderdokken)was in mei 2022 klaar. Binnen enkele maanden zal ook het centrale deel van het nieuwe park worden geopend. © Tessa Kraan

Turnhout

In de loop van 2023 staan in Turnhout verscheidene grote ingrepen gepland in het verkeer. “Ook in 2023 hebben we weer heel wat ambities voor mobiliteit en wegenwerken”, verwoordt schepen Marc Boogers (Groen) het. Eén van de grootste nieuwigheden dit jaar zal de verdere uitrol van de fietsstraten zijn. Het aantal fietsstraten in de stad stijgt dit jaar van 19 naar 65 fietsstraten, ofwel een uitbreiding van 5 naar 17 kilometer. “Zo realiseren we een samenhangende fietsstatenas op schoolfietsroutes en één grote fietszone in de stadskern van Turnhout”, aldus nog Marc Boogers.

Een ander ingrijpend project dat gepland stond, was de heraanleg van het kruispunt van de Ring met de Antwerpsesteenweg. Die heraanleg was door het Vlaams Gewest voorzien voor de zomer van 2023, maar die werken zijn uitgesteld tot 2024.

Benieuwd naar meer plannen in Turnhout? Je vindt ze hier terug.

Mechelen

Op verschillende plaatsen in Mechelen zullen nieuwe parken worden aangelegd. Het Tinelpark wordt afgewerkt, aan het Keerdok (de site Interbeton) komt een nieuwe groenzone. Verder start de aanleg van het Steenwegpark (op het ontharde stuk Brusselsesteenweg), wordt de speelzone en de gebouwen van de Kruidtuin vernieuwd en een samentuin aangelegd in het Caputsteenpark. De openingen van het Maria Van Deyckpark en park Dijkstraat zijn nog onder voorbehoud.

Benieuwd naar meer plannen in Mechelen? Je vindt ze hier terug.

Provincie Oost-Vlaanderen

Gent

De personenbelasting in Gent daalt van 6,9% naar 6,5%. Iedereen moet dus iets minder betalen, al zal het hier niet om duizenden euro’s gaan.

Wie een huis of een grond bezit, zal voortaan meer grondlasten betalen. Ook hier zou het verschil niet al te groot mogen zijn, in combinatie met de verlaagde personenbelasting zullen grond- en huisbezitters om en bij de 100 euro per jaar meer betalen, al hangt alles uiteraard af van de oppervlakte.

Wie in een woonzorgcentrum van de stad verblijft, zal vanaf juli 2.000 euro per maand betalen. In een privaat rusthuis is dat nog meer.

Alle retributies, zoals de GAS-boetes, worden met 6,9% verhoogd. Dat geldt ook voor de prijzen van de sporthallen, zwembaden en musea. Alleen de prijs van de vuilniszakken stijgt trager. Daar komt ‘slechts’ 2% per jaar bij.

Benieuwd naar meer plannen in Gent? Je vindt ze hier terug.

Volledig scherm Gent © Wannes Nimmegeers

Aalst

Parkeren op de pleinen en in de straten van Aalst zal vanaf 15 januari weer wat duurder worden. Op de jongste gemeenteraad werd de indexering van de parkeertarieven goedgekeurd. Het stadsbestuur noemt de inflatie en gestegen energiekosten als voornaamste redenen van de prijsstijgingen. Onder meer de prijs van een bewonerskaart wordt nu dus duurder. Tot 15 januari betaal je voor een eerste bewonerskaart 34,50 euro en voor een tweede 200 euro. Die prijzen stijgen naar respectievelijk 37,5 euro en 216 euro. De populaire Keizershalparking blijft het eerste uur gratis, maar vanaf dan moet je betalen. Je kon er tot nu toe vier uur parkeren voor 2,5 euro. Dat wordt 2,8 euro. Een dagticket stijgt van 4 euro naar 4,5 euro. ok straatparkeren in het centrum van de stad wordt wat duurder.

Benieuwd naar meer plannen in Aalst? Je vindt ze hier terug.

Dendermonde

Wie in Dendermonde via het OCMW een warme maaltijd aan huis neemt, of eet in een lokaal dienstencentrum of sociaal restaurant TVORK betaalt daar vanaf dit jaar meer voor. Een vorige tariefaanpassing dateerde ondertussen van januari 2020. “De leverancier trok zijn prijs met dertig procent op door gestegen grondstofprijzen en foodcost en daardoor waren we verplicht ook zelf de prijs voor de gebruikers op te trekken”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “De prijzen van de maaltijden aan huis en die in TVORK worden verhoogd met 20 procent, de prijzen van de maaltijden in de woonzorgcentra en lokale dienstencentra met 15 procent. De tarieven voor de basisprijs van maaltijd aan huis en een dagmenu in TVORK bedragen nu 9,5 euro.

Benieuwd naar meer plannen in Dendermonde? Je vindt ze hier terug.

Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas wordt de afvalophaling en -recyclage duurder. Wie grofvuil naar het containerpark brengt, betaalt daar vanaf 1 januari 0,28 euro per kilogram voor. Dat is een verhoging met meer dan de helft van het huidige bedrag. Ook het binnenbrengen van bouw- en sloopafval, tuinafval en steenpuin wordt 0,01 euro per kilogram duurder. De huis-aan-huis ophaling van restafval via de grijze containers wordt opgetrokken van 0,18 euro per kilogram naar 0,23 euro per kilogram. Wie boven de 100 kilogram per gezinslid gaat betaalt 0,30 euro per kilogram in plaats van de huidige 0,25 euro per kilogram. Ook voor ondergrondse containers en de ophaling aan huis van grofvuil stijgen de prijzen. De prijzen voor een GFT-label worden vanaf 1 juli opgetrokken naar 0,75 euro voor een 40 liter container, 2,40 euro voor een container van 120 liter en 4,80 euro voor een 240 liter container. Tot 30 juni kunnen de oude labels nog gebruikt worden.

Benieuwd naar meer plannen in Sint-Niklaas? Je vindt ze hier terug.

Oudenaarde

Ook in Oudenaarde zal de vervuiler meer betalen. De afvalintercommunale IVLA maakte voor Oudenaarde (en de andere gemeenten van haar werkgebied) de ophaling van het restafval duurder. Inwoners betalen voortaan niet langer 0,25 maar 0,32 euro per kilogram restafval. Dat is een stijging van maar liefst 28%. Anderzijds verlaagt wel het bedrag van de minimumfactuur van 14 naar naar 9 euro per jaar. Om het sorteren van PDM nog interessanter te maken, biedt IVLAZ voortaan PMD-zakken van 90 liter aan. Die grotere zakken zijn in verhouding iets voordeliger in aankoop dan de standaard 60-literzakken.

Benieuwd naar meer plannen in Oudenaarde? Je vindt ze hier terug.

Provincie West-Vlaanderen

Brugge

In Brugge kijken ze uit naar zondag 2 april, want dan keert de start van de Ronde van Vlaanderen terug naar de West-Vlaamse provinciehoofdstad. Het is van 2016 geleden dat Brugge nog eens fungeerde als startplaats van Vlaanderens Mooiste. Die grote comeback luidt het begin in van drie ‘startjaren’, want ook in 2025 en 2027 zal Brugge het vertrekpunt worden. Een dag voordien, op zaterdag 2 april, houdt het Comité voor Initiatief optredens op de Markt van Brugge. Headliner wordt Soulsister. Zo heeft Brugge er tegelijk ook een extra muziekavond bij.

En ook de Reiefeesten keren tien jaar na de laatste editie in 2013 terug op de kalender als Reiefestival. De meerdaagse vindt plaats van 18 tot en met 20 augustus. Er is ruimte voor theater en muziek. De geschiedenis van de Reiefeesten gaat terug tot in 1963, toen het Comité voor Initiatief openluchttheater organiseerde langs de Brugse grachten. Het werd eerst om de twee jaar en vervolgens om de drie jaar hernomen. Telkens ontvingen de Reiefeesten ongeveer 30.000 betalende bezoekers. In 1986 waren het er zelfs 58.000. Belangrijke momenten uit de geschiedenis van Brugge werden tijdens de Reiefeesten tot leven gebracht met openluchttheater, dans, muziek en multimediavoorstellingen, op en rond de reien.

Benieuwd naar meer plannen in Brugge? Je vindt ze hier terug.

Volledig scherm De Ronde van Vlaanderen start in 2023 weer in Brugge. © photo_news

Oostende

Stad Oostende zal - naar analogie met de andere centrumsteden - zelf geen recepties meer organiseren na een huwelijk. Ook de prijzen werden aangepast. Koppels kunnen enkel op dinsdag nog gratis terecht in het stadhuis voor een administratief huwelijk. Huwelijksplechtigheden op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag in het stadhuis kosten 50 euro. Op zaterdag of in openlucht aan het stadhuis betaal je 250 euro. Voor een huwelijk op locatie betaal je 300 euro. Voor huwelijksplechtigheden waarvan de aangifte gebeurd is vóór 1 januari 2023 verandert er niets.

Benieuwd naar meer plannen in Oostende? Je vindt ze hier terug.

Kortrijk

In Kortrijk start in 2023 de renovatie van de 103 jaar oude stadsschouwburg aan het Schouwburgplein. Blikvanger wordt een nieuw daktheater in de vorm van een toneelgordijn en een cultuurcafé dat ‘beter wordt dan de Gentse Vooruit’. De werken van 14,3 miljoen, die twee jaar gaan duren, wenken. De schouwburg sluit midden 2023. De herinrichting van historisch Kortrijk komt er ook aan. De eigenlijke werken starten in april of uiterlijk in mei. Afgewerkt tegen de zomer van 2024.

Nog een belangrijk nieuw project in 2023: de voorstelling (binnenkort) van het ontwerp voor de herinrichting van het Casinoplein en Conservatoriumplein. “Ook die werken starten wellicht dit jaar nog op”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit).

Benieuwd naar meer plannen in Kortrijk? Je vindt ze hier terug.

Roeselare

Momenteel is er nog niets van te merken, maar het stadsbestuur van Roeselare kondigde vorig najaar al aan dat er vanaf 1 september 2023, op enkele invalswegen na, zone 30 geldt binnen de kleine ring in Roeselare. Op vandaag is er sprake van een lappendeken aan snelheidsregimes en dat wil het bestuur vervangen door een duidelijk, samenhangend geheel dat bovenal de veiligheid en de leefbaarheid van het centrum ten goede moet komen. De zone 30 moet er bovendien toe leiden dat nog meer mensen hun verplaatsingen met de fiets of te voet doen.

Benieuwd naar meer plannen in Roeselare? Je vindt ze hier terug.

Diksmuide

Op vlak van huwelijken en begrafenissen verandert er in Diksmuide ook wel wat. De prijs van een trouwboekje gaat van 55 naar 64,2 euro. Een huwelijk op zaterdagnamiddag kent een sterke prijsstijging van 155 naar 204,2 euro. Trouwen op een collectieve sluitingsdag komt ook neer op 204,2 euro en trouwen tijdens de werkuren kost 64,2 euro in plaats van 55 euro vorig jaar.

Een concessie om iemand te begraven of voor een urne komt neer op 394,7 euro per persoon terwijl dat vorig jaar 340 euro was.

Benieuwd naar meer plannen in Diksmuide? Je vindt ze hier terug.

Provincie Vlaams-Brabant

Brussel

Nog voor de zomer zou het iconische Beursgebouw op de Anspachlaan de deuren heropenen. Dat wordt een nieuwe trekpleister met centrale ontmoetingsplek, skybar, restaurant, brasserie en het nieuwe ‘Belgian Beer World’-museum. De archeologische site ‘Bruxella 1238', de ruïnes van het franciscanenklooster waarop de Beurs gebouwd is, wordt eveneens gerestaureerd. “Er zal een tunnel gemaakt worden naar de archeologische site. Wie een ticket voor het biermuseum neemt kan die site bekijken”, vertelde verantwoordelijke Walter Cromheeke eerder aan onze krant. De heropening staat voorlopig gepland in april dit jaar.

En goed nieuws voor de 65-plussers: een jaarabonnement voor het Brusselse openbaar vervoer wordt dit jaar goedkoper voor 65-plussers. Vanaf 1 juli 2023 zal de kostprijs 12 euro bedragen in plaats van 60 euro, hetzelfde tarief als voor scholieren en studenten onder de 25 jaar.

Benieuwd naar meer plannen in Brussel? Je vindt ze hier terug.

Volledig scherm Brussel Beurs © Getty Images/Image Source

Vilvoorde

De fietssnelweg F1, die Brussel met Antwerpen zal verbinden, wordt dit jaar door Vilvoorde getrokken. Dit pad zal de oever van de Zenne volgen doorheen de historische industriële site van Forges de Clabecq. “Die site is al te lang een blinde vlek. Naast het fietspad zal er daar ook plaats zijn voor nieuwe sportinfrastructuur,” aldus burgemeester Hans Bonte (Vooruit).

Het station zal in 2023 helemaal afgewerkt worden. “Er zal een beveiligde fietsenstalling worden geïnstalleerd, met plaats voor bakfietsen. De werken hieraan zijn afgelopen maandag al begonnen.” Ook het oude tunneltje onder de sporen wordt nog aangepakt. Ten slotte drukt de burgemeester de hoop uit dit jaar nog de eerste steen te kunnen leggen van het nieuwe ziekenhuis. “Het AZ Jan Portaels zal een nieuwe thuis vinden op de CAT-site, achter het station,” zegt Bonte. “Het gloednieuwe ziekenhuis zal één van de trekkers worden voor de ontwikkeling van van deze ruimte, waarmee totnogtoe te weinig werd gedaan.”

Benieuwd naar meer plannen in Vilvoorde? Je vindt ze hier terug.

Provincie Limburg

Hasselt

In 2023 komt er ook een gloednieuwe fietssnelweg doorheen natuurgebied Prinsbeemden. De stad wil daarmee - in samenwerking met de provincie Limburg - een langgerekte ‘fietsostrade’ van Stokrooie tot Bilzen creëren. De nieuwe fietssnelweg takt ter hoogte van de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal ook aan op de F74, die Hasselt-Centrum met Eindhoven verbindt. Eerder communiceerde het bestuur dat de werken deze zomer zouden starten. “Het openbaar onderzoek zal echter opnieuw moeten starten, na een aanpassing van de tracé van de fietssnelweg”, aldus schepen Laurence Libert, bevoegd voor Openbare Werken (Open Vld).

Hasselaren en kijklustigen kunnen dit jaar ook de dakrestauratie van de 62 meter hoge Beiaardtoren (Sint-Quintinuskathedraal) volgen. De kerkfabriek startte eerder al met de renovatie van het dak van de Sint-Quintinuskathedraal omwille van de slechte staat. De dakrenovatie van de toren werd daarin niet meteen mee opgenomen, omdat het stadsbestuur - en dus niet de kerkfabriek - eigenaar van de kathedraaltoren is.

Benieuwd naar meer plannen in Hasselt? Je vindt ze hier terug.

Volledig scherm Eerder al werd het dak van de Sint-Quintinuskathedraal vernieuwd. © Karolien Coenen

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.