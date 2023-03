OVERZICHT. Delhaize-personeel van verschillende filialen in Vlaanderen legt werk neer: “Bij zo’n verandering kunnen emoties hoog oplopen”

Het personeel van verschillende Delhaize-filialen in Vlaanderen heeft vandaag het werk spontaan neergelegd. Dat gebeurt na de aankondiging van de directie om alle winkels in eigen beheer over te dragen aan zelfstandige uitbaters . Een overzicht.

Klanten van Delhaize in Asse stonden dinsdagvoormiddag tevergeefs voor de ingang van het filiaal langs de Brusselsesteenweg. Met een auto is de ingang afgesloten en ook de laad- en loskade werd een tijdlang versperd met een wagen.

Ook in Sint-Kruis vrezen de personeelsleden voor hun job. Klanten kunnen de supermarkt niet bereiken. Enkele winkelkarren versperren de toegang. ‘Hoewel alle medewerkers mee de overstap kunnen maken, begrijpen we dat bij zo’n verandering emoties hoog kunnen oplopen. Daarom vragen we je begrip voor deze onverwachte, tijdelijke sluiting’, staat er te lezen aan de ingang van Delhaize.

Winkelkarren versperren de parking richting Delhaize Sint-Kruis.

Verwonderd staat Robert Tombeux (81) met zijn winkelkar voor de gesloten deur aan de Delhaize op de Jubileumlaan, vlakbij de Watersportbaan. Op een vluchtig geschreven A4'jte staat klaar en duidelijk ‘Wij staken’. Een ontevreden klant kriebelde er ‘Awel, merci!!!’ onder. Een reactie die Robert slechts matig begrijpt. “Ik ben hier altijd goed geholpen”, zegt hij. “Ik woon hier nu bijna veertig jaar in het appartementsblok naast de deur. Om de twee dagen doe ik hier mij inkopen en het is de eerste keer dat ik hier een staking meemaak. Het moet de werknemers blijkbaar menens zijn.” In Gent gaat het naast de Watersportbaan om de winkels in Ledeberg, Wondelgem en aan de Sterre.

Staking Gentse Delhaize

Een vakbondslint aan de voorkant van de Delhaize geeft aan dat de bekendste supermarkt van Aalst vandaag dicht blijft. Aan de achterzijde van de recent vernieuwde winkel versperren vakbondsmensen en personeelsleden de toegang tot de parking met winkelkarren. Niet alle klanten waren even begripvol. “Een klant was zo boos omdat ik hem niet binnenliet, dat hij mij een duw gaf”, zegt Dave, een van de stakende personeelsleden uit Aalst.

Het gevoel bij de personeelsleden is een mix van kwaadheid en grote ontgoocheling. De supermarkt aan de Parklaan zal de hele dag gesloten blijven. “Het nieuws is bij het personeel ingeslagen als een bom”, zeggen de vakbonden. Ook de winkels in Denderleeuw en Ninove zullen vandaag sluiten volgens de vakbond.

Het personeel van Delhaize Aalst staakt, de winkel aan de Parklaan is vandaag gesloten.

Het filiaal van Delhaize in Waasland Shopping in Sint-Niklaas is ook één van de winkels die van de hand zal worden gedaan. “Hoewel alle medewerkers mee de overstap zullen maken naar een zelfstandige uitbating, begrijpen we dat bij zo’n verandering de emoties hoog kunnen oplopen”, meldt de directie met een brief aan de rolluiken van het gesloten filiaal van Delhaize in Waasland Shopping. “We vragen begrip voor deze onverwachte, tijdelijke sluiting.”

Bij Delhaize Bosuil, waar zo’n 65 mensen werken, legde het personeel onmiddellijk het werk neer. Nog de hele week blijft de winkel gesloten. “We gaan het spelletje hard spelen.”

“Dit is een grote Delhaize, met een 65-tal personeelsleden. Velen werken hier al meer dan 30 jaar”, vertelt Leslie. Hij werkt bijna 25 jaar voor Delhaize Bosuil. “Denk je nu echt dat een nieuwe zaakvoerder ál deze mensen gaat behouden én betalen? Nee, we zullen collega’s zien vertrekken. En wie wél kan blijven, zal het ongetwijfeld in de portemonnee voelen. Er gaan al verhalen de ronde over loonverlies, tot zelfs 500 euro. Ik zie het allemaal somber in, eerlijk gezegd.”

Delhaize Waasland Shopping

