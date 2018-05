Zindelijkheidskoffer maakt kans op 'Gouden Kinderschoen' 09 mei 2018

Het huis van het Kind Pelt is met het project rond zindelijkheidskoffers genomineerd voor de 'Gouden Kinderschoen'.





De koffers bevatten leuk, speels, pedagogisch materiaal op maat van de peuters, om aan de slag te gaan rond zindelijkheid. Ze worden uitgeleend bij 75 crèches, opvanglocaties en bibliotheken in Overpelt en Neerpelt. Dat project is ook de Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten niet ontgaan. Het werd genomineerd in de categorie 'samenwerking'. Nog voor de fusie werkten Overpelt en Neerpelt immers met een aantal diensten samen. Nog tot 21 mei kan gestemd worden via www.goudenkinderschoen.be/stem/2018/samenwerking.





Twaalf initiatieven maken kans.





(BVDH)