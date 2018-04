Vriendinnen gebruiken Hollandse Bingo-actie Albert Heijn voor goed doel 17 april 2018

02u49 0 Overpelt De Hollandse Bingo-actie van Albert Heijn is dankzij Krista Hoeijmans en Noëlla Huypens een ware liefdadigheidsactie geworden in Noord-Limburg.

De twee dames zijn de afgelopen weken bezig geweest met het inzamelen van spaarkaarten ten voordele van vzw Akindo in Lommel. Het resultaat is verbluffend. "We deden oproepen via sociale media en in enkele dagen tijd stak onze brievenbus steeds overvol", vertelt Krista. "We kregen kaarten over het ganse land, in totaal 257 volle kaarten of restanten en bijna volle kaarten. Daarnaast werkten we samen met Inga Segers en Tonita Willemsen van de voedselbank. Ook zij verzamelden 250 kaarten. De meer dan 500 bingo-kaarten hebben een totale productwaarde van 15.000 euro." Albert Heijn die ook te horen kreeg over de hartverwarmende actie, doet ook zijn duit in het zakje. "Ze verdubbelden zelfs de opbrengst. In totaal spreken we over negentig verschillende producten met een totale waarde van 30.000 euro. Ongelooflijk." Vzw Akindo - dat kampen organiseert voor kansarme jongeren - krijgt alvast heel wat voeding, ook voor de zomerbivak." Nog een deel van de opbrengst gaat naar de voedselbank. " Van hetgeen we zélf hebben verzameld mogen we bij Albert Heijn in Overpelt doorgeven hoeveel we van elk product willen." (BVDH/MMM)