Vijfdaagse vol fietsplezier 24 juli 2018

Tussen 30 juli en 3 augustus vindt in Overpelt de Fietsslinger plaats. Deze vijfdaagse fietshappening is op maat van gezinnen en wordt al voor de 25ste keer georganiseerd. Werkgroep fietssport en de Overpeltse sportdienst stelden de routes samen. "Elke dag fiets je in een lus van tussen dertig en veertig kilometer naar een andere uithoek in Noord-Limburg", verduidelijkt schepen van Sport Ann Van Dorpe (CD&V). Per rit betaal je twee euro, voor het totaalpakket is de prijs zeven euro. Vertrekken kan altijd tussen 13 en 18 uur. Vertrekken gebeurt achtereenvolgens aan zaal Holheide, Den Drossaerd, de Schakel, 't Pelterke en Sportcentrum De Bemvoort. Bij dat laatste centrum is er op de slotdag ook een kleine happening met hapjes, drank en muziek om het jubileum van het event te vieren.





(BVDH)