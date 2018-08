Vierde plofkraak in enkele maanden 30 augustus 2018

In het kantoor van bpost in Overpelt aan de Dorpsstraat pleegden onbekenden in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak. Dat gebeurde rond 3 uur. Het gaat om de vierde plofkraak in onze provincie in slechts enkele maanden.





"Omtrent het aantal daders en de manier van werken bestaat momenteel nog geen uitsluitsel", zegt parketwoordvoerder Bruno Coppin. "Het is in de huidige stand van het onderzoek ook te vroeg om te bepalen of dit feit verband houdt met de voorgaande feiten. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen."





Overbuur Dylan Derdaele hoorde die nacht een luide knal. "In mijn slaap werden we woensdagochtend opgeschrikt door een luide slag", zegt hij. "Die werd gevolgd door nog een tweede loeiharde knal. Die waren hier binnen goed te horen, omdat we altijd met de ramen open slapen. Uiteraard veerde ik recht uit bed. Door het raam zag ik wat er aan de hand was: onbekenden waren in het postkantoor aan het inbreken. Helaas heb ik de daders niet meer echt gezien. Het moet allemaal razendsnel gegaan zijn. Ik weet ook niet waar ze naar toe gegaan zijn. Bovendien was er al een alarm afgegaan, waardoor de politie hier na enkele minuten stond." Officieel is er over de omvang van de buit niets geweten, maar naar verluidt zouden de daders geen cash geld hebben kunnen meenemen. De schade bleef beperkt tot de geldautomaat. Verwacht wordt dat het kantoor de deuren snel weer zal openen. Het labo van de Federale gerechtelijke politie en DOVO gingen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. (MMM/RTZ)