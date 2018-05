Vakantiekalender 2018 voorgesteld 18 mei 2018

Deze week krijgen ongeveer 1.500 kinderen uit Overpelt de 'Spelenderwijs Vakantiekalender 2018' mee naar huis. Deze brochure geeft in twintig pagina's een overzicht van alle activiteiten voor kinderen en tieners tijdens de zomervakantie. "Zo goed als elke dag valt er wel iets te beleven in Overpelt. Uiteraard zorgt ook de speelpleinwerking 'de Speelvogels' voor een zomer vol plezier. Op de praktische kalender in de brochure kunnen de mensen dag per dag bekijken wat er allemaal te doen is", vertelt schepen van Jeugd Ann Van Dorpe (CD&V). Inschrijven voor de activiteiten kan vanaf donderdag 24 mei om 18.30 uur via www.i-school.be/login. (BVDH)