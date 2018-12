Uitbater geeft 14-jarige overvaller rammeling: “Wel geschrokken, hij kon mijn zoon zijn” Marco Mariotti

20 december 2018

18u15 0 Overpelt Twee 14-jarigen hebben woensdagnamiddag Rob’s Shop in Overpelt overvallen. Eén van de gastjes kon onderschept worden en kreeg serieuze klappen van de uitbater. “Maar toen ik hoorde dat ze maar 14 jaar bleken, voelde ik me schuldig", zucht uitbater Rob Kuyken. De daders zitten in een jeugdinstelling.

Het was rond 12.50 uur dat de nieuwe winkelbediende aan haar dagtaak bij Rob’s Shop ging beginnen. Net voor ze de winkel binnenstapte, merkte ze in een zijstraatje twee jongen gasten op die mogelijk een bivakmuts droegen. Tien minuten later stormden exact die twee heren de winkel binnen, trokken hun wapen en richtten het op haar.

“Ze riepen voor het geld uit de kassa, waarop zij rustig de briefjes van 5 euro overhandigde", vertelt Rob. “Maar ze eisten het grote geld. Terwijl ze de briefjes van 50 gaf, riep ze om mijn hulp." Rob die in het kantoor ernaast zat, hoorde de noodkreet en stormde de winkel binnen. Eén van de gasten kon aan de kant springen en vluchtte weg. Maar Rob slaagde er in zijn kompaan bij de kraag te vatten.

BB Gun

“Hij dreigde dat hij mij kapot ging schieten, maar ik riep terug dat hij dat toch niet zou doen en sloeg zijn wapen de grond op. Dat bleek een BB Gun te zijn. Geloof me, dat ziet er net echt uit. Ik heb gewoon gevoelsmatig gehandeld." Rob geraakte in een gevecht verwikkeld en gaf de overvaller enkele serieuze klappen. Hij hield de dader in een houtgreep en binnen de vijf minuten stond de politie in de winkel.

Zoon

“Die hebben meteen de straat afgezet en de dader meegenomen.” Maar toen Rob hoorde hoe oud de jongens waren, schrok hij héél hard. “De politie liet me weten dat ze nog maar 14 jaar waren. Kun je dat geloven? Even oud als mijn eigen zoon. Toen ik besefte dat ik iemand even oud als mijn zoon klappen had gegeven, voelde ik me daar héél slecht bij. Maar wat had ik anders moeten doen? Hij was gemaskerd en had hetzelfde postuur als mij.”

Cadeau voor mama

Rob zat met de gezondheid van de jongeman in en polste bij de politie. Maar bleek dat hij enkel kneuzingen opliep. Het duo was eerder die dag in Peer de bus op gestapt en richting Overpelt getrokken. Volgens gerechtelijke bronnen wilden ze met de buit een cadeau kopen voor hun moeder, en samenleggen voor een airsoftgeweer. Ze gaven ook meteen alles toe.

Moeder in tranen

“De mama van één van die gasten heeft mij nog huilend gebeld om zich te verontschuldigen. Drie keer heeft ze sorry gezegd. Ik ben vooral blij dat iedereen redelijk ongedeerd is, en dat we ons geld terug hebben. Die mannen gaat dat niet meer doen, hoop ik voor hén. Maar mijn medewerkster is wel serieus getraumatiseerd! Ik vind het héél erg voor haar."