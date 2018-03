Twintiger haalt 72 kilo cocaïne op 27 maart 2018

Van Mechelen naar Overpelt, het zou een dubbele marathon kunnen zijn, maar een 24-jarige Nederlander beweert dat hij de route op een doordeweekse vrijdag in september 2016 te voet en al liftend heeft afgelegd. De rechtbank vermoedt echter dat hij twee sporttassen met 72 kilo cocaïne in Overpelt wou gaan ophalen en vordert een celstraf van 54 maanden.





In Overpelt stond een container die afkomstig was uit Suriname met daarin de sporttassen. Op camerabeelden troffen medewerkers van de firma enkele verdachte figuren op. De Nederlander was één van hen, ging in jogging op de loop en werd door de politie ingerekend. "Uw auto is in Mechelen gevonden, terwijl u hier aan het lopen bent, verklaar dat eens?", werd hem gevraagd. "Ik ben hierheen gelopen", stamelde beklaagde. "U ziet er niet bepaald sportief uit, dat is toch vreemd", werd er laconiek gereageerd.Er werd naast de celstraf ook een boete van 40.000 euro gevorderd. De vermoedelijke kopman gaf verstek en riskeert dezelfde straf. Advocaat Pol Vandemeulebroucke vond dat er maar weinig bewijzen waren en vraagt de vrijspraak. Op 27 april volgt het vonnis. (BVDH)