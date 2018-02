Tweede Microavonturen Gids bundelt 175 activiteiten 22 februari 2018

02u55 0 Overpelt Gisteren werd de tweede editie van de Microavonturen Gids 2018 voorgesteld. Met een nog groter toeristisch aanbod willen de gemeenten Hechtel-Eksel, Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt iedereen naar de regio lokken.

In totaal is de gids goed voor 175 zogenaamde microavonturen, vorig jaar waren dat er nog 130. De uitdaging voor de lezers is simpel: afhankelijk van de mood en het tijdsbestek plant u zelf gemakkelijk een doe-activiteit. Deze neemt van een halfuur tot enkele volle dagen in beslag, telkens zijn er duidelijke start- en eindpunten. Op die manier kan elke toerist én de inwoner zelf, gericht zijn keuze maken in functie van de tijd die hij of zij beschikbaar heeft. Hierdoor creëren de gemeenten het hele jaar door extra toeristische instroom. Ook alle ondernemers uit de gemeenten krijgen een plaatsje in de gids.





De gids is gratis af te halen bij Toerisme Lommel, maar je kan deze ook online bestellen via www.175microavonturen.be. Wie een belevenis deelt op Instagram met behulp van de hashtag #microavonturen maakt zelfs kans op een gratis weekend- of midweekverblijf in een vierpersoonscottage, inclusief twee microavonturen, op Center Parcs De Vossemeren en vier gratis tickets voor het Glazenhuis in Lommel! (BVDH)